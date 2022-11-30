中国前国家主席江泽民去世

据中国官方媒体新华社报道，中共前总书记、中国前国家主席、前中央军委主席江泽民因白血病和多器官衰竭于当地时间2022年11月30日中午12时13分在上海逝世，享年96岁。
江泽民自1989年6月的天安门事件之后被选拔为中国领导人，成为中共中央政治局常委、中共中央总书记；1993年3月，他当选中国国家主席。
Former president Jiang Zemin (R) attends the closing of the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People on November 14, 2012 in Beijing, China. (Getty)
在江泽民在任的十年里，中国经济经历了飞速发展，而其风趣、健谈的个人形象也深入人心。
近年来，江泽民已鲜少露面，在十月举行的中共第二十次全国代表大会中，江泽民再度缺席，当时已引起外界对其健康状况的关注。
Chinese President Xi Jinping flanked by former Presidents Jiang Zemin, right, and Hu Jintao, left, at the 19th Party Congress in Beijing, October 18, 2017. Source: AP
江泽民去世之际，正值中国多地掀起反对封控和清零政策的广泛抗议，这被认为是1989年“六四”天安门事件后三十多年间最严重的群众示威。