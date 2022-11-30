中国前国家主席江泽民去世

中国官方通讯社新华社星期三（11月30日）报道，中共前总书记江泽民逝世，享年96岁。

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Chinese President Jiang Zemin waves on the Tiananmen Rostrum at the grand National Day parade Friday, October 1, 1999 in Beijing. (APphoto/Xinhua) Credit: XINHUA

据中国官方媒体新华社报道，中共前总书记、中国前国家主席、前中央军委主席江泽民因白血病和多器官衰竭于当地时间2022年11月30日中午12时13分在上海逝世，享年96岁。
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Former president Jiang Zemin (R) attends the closing of the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People on November 14, 2012 in Beijing, China. (Getty)
江泽民自1989年6月的天安门事件之后被选拔为中国领导人，成为中共中央政治局常委、中共中央总书记；1993年3月，他当选中国国家主席。

在江泽民在任的十年里，中国经济经历了飞速发展，而其风趣、健谈的个人形象也深入人心。
Jiang Zemin
Chinese President Xi Jinping flanked by former Presidents Jiang Zemin, right, and Hu Jintao, left, at the 19th Party Congress in Beijing, October 18, 2017. Source: AP
近年来，江泽民已鲜少露面，在十月举行的中共第二十次全国代表大会中，江泽民再度缺席，当时已引起外界对其健康状况的关注。

江泽民去世之际，正值中国多地掀起反对封控和清零政策的广泛抗议，这被认为是1989年“六四”天安门事件后三十多年间最严重的群众示威。
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Published 30 November 2022 at 7:45pm, updated 17 minutes ago at 8:49pm
By Helen Chen
Source: SBS