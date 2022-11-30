中国前国家主席江泽民去世

据中国官方媒体新华社报道，中共前总书记、中国前国家主席、前中央军委主席江泽民因白血病和多器官衰竭于当地时间2022年11月30日中午12时13分在上海逝世，享年96岁。



Former president Jiang Zemin (R) attends the closing of the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People on November 14, 2012 in Beijing, China. (Getty) 江泽民自1989年6月的天安门事件之后被选拔为中国领导人，成为中共中央政治局常委、中共中央总书记；1993年3月，他当选中国国家主席。





在江泽民在任的十年里，中国经济经历了飞速发展，而其风趣、健谈的个人形象也深入人心。



Chinese President Xi Jinping flanked by former Presidents Jiang Zemin, right, and Hu Jintao, left, at the 19th Party Congress in Beijing, October 18, 2017. Source: AP 近年来，江泽民已鲜少露面，在十月举行的中共第二十次全国代表大会中，江泽民再度缺席，当时已引起外界对其健康状况的关注。





江泽民去世之际，正值中国多地掀起反对封控和清零政策的广泛抗议，这被认为是1989年“六四”天安门事件后三十多年间最严重的群众示威。

