世界杯澳洲队战胜丹麦队晋级16强 下一站迎战阿根廷

在卡塔尔的足球体育场以1-0击败丹麦队后，澳大利亚国家足球队（Socceroos）晋级2022年世界杯16强，他们将在澳大利亚东部时间12月4日（周日）早上6点迎战阿根廷队。





澳大利亚队上一次晋级世界杯16强是在2006年，当时他们在小组赛阶段逼平了克罗地亚队。



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虽然这场比赛在澳大利亚东部时间凌晨2点开球，这并没有阻碍澳大利亚本土球迷们的热情，他们在周四凌晨庆祝这一里程碑式的胜利。





墨尔本联邦广场挤满了通过大屏幕观看这场对决的球迷，还有一些人在酒吧里为澳大利亚国家足球队加油。



前往卡塔尔观看比赛的球迷中出现了欢乐的场面。一些球迷被拍到举着呼吁公共假期的牌子。





许多人都在分享这一快乐。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在推特上表示祝贺，称这次胜利“太棒了”。





澳大利亚国家球队回应道：“感谢@AlboMP！！公共假期？”，并配上了一个眨眼的表情符号。



尽管欣喜若狂，但足球教练格雷厄姆·阿诺德（Graham Arnold）说他的球员需要集中精力备战下一场比赛，这意味着“没有庆祝”。





他在赛后说：“没有庆祝，没有激动……没有社交媒体。”





他说，这场胜利是国家足球队付出“令人难以置信的努力”的结果。





“我可以从他们的眼里看出来，他们已经为今晚做好了准备，”他说。



Socceroos fans celebrate Australias win over Denmark at Federation Square in Melbourne on 1 December 2022. Source: AAP / Con Chronis 澳大利亚体育部长安妮卡·韦尔斯（Anika Wells）称这一胜利是“标志性的”。





韦尔斯女士在推特上写道：“这是一场标志性的、当之无愧的胜利，我们要去打淘汰赛了。”





澳大利亚驻华盛顿大使馆的澳大利亚外交官也观看了这场比赛。



世界各地观看比赛的澳大利亚球迷都感受到了现场的热烈气氛。





比赛进行到第60分钟时，马修·莱基（Matthew Leckie）突破两名丹麦后卫防守，将球踢入球门，以1-0领先，澳大利亚球迷在看台上为此激动欢呼。





赛后，莱基说他感到“自豪”，也感到“精疲力尽”。





“发生得太快了，进球时，我非常兴奋。”



Mathew Leckie (left) of Australia celebrates with Riley Mcgree after scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2022 group D soccer match between Australia and Denmark at Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar, 30 November 2022. Source: EPA / Rolex dela Pena/EPA “在这些庆祝中，你可以看到究竟有多激动。”





在突尼斯队对阵法国队中，前者以1:0击败上届冠军法国队。





在突尼斯队领先之前，对澳大利亚队来说，如果是能够踢平，那么就可以晋级。但一旦突尼斯队进球，如果澳大利亚想要出线，那么别无选择，必须进球。还好，莱基进球了。





在周四的比赛之前，法国队是唯一一支确保进入世界杯16强的球队，这意味着澳大利亚、突尼斯和丹麦都在争夺晋级名额。





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