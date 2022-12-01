圣诞新年计划邮轮之行？阅读以下注意事项 预防假期COVID感染

要点： 邮轮公司和澳大利亚政府制定了协议以减轻COVID传播；

民众务必在行前确保COVID疫苗接种状态为最新；

检查邮轮的通风情况，并使用高质量口罩。

悉尼居民金谷（Emi Jingu）和她的家人一直期待着定于明年的邮轮旅行。此前，由于新冠疫情，他们不得不取消了2020年和2021年的邮轮计划。





“如果我说我不担心在船上感染 COVID，那是撒谎。但是全家乘坐邮轮旅行的乐趣是非常值得的，”这位两个孩子的母亲说。





自从联邦政府在今年4月取消了对邮轮进入澳大利亚的禁令后，珊瑚公主号等船上出现了COVID感染的报告，令人回忆起2020年的红宝石公主号疫情事件——当时有28人丧生，660多人被感染。





然而，南澳大学流行病学家埃斯特曼（Adrian Esterman）教授说，当时的情况“非常不同”。





“（当时）我们没有疫苗或抗病毒药物，社区几乎没有免疫力。如今，如果有数百名受感染的乘客下船，对港口的社区传播来说影响不大，”他解释道。





埃斯特曼教授补充说：“然而，在邮轮上生病仍然不是一件令人愉快的事情，受感染的乘客最终可能会出现长期的健康问题。”



The Ruby Princess COVID outbreak of 2020 led to a ban on cruiseships which was lifted only this year. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

红宝石公主号的教训

在红宝石公主号事件后，澳大利亚政府与邮轮公司一起制定了协议，以减轻COVID的传播。





新州政府也公布了与使用其Tier系统的进港船只有关的 COVID风险等级制度 。





埃斯特曼教授说：“关键可能是通风，许多邮轮公司已经大大升级了他们的通风系统，包括HEPA过滤器和非常频繁的船舱空气更新。”





乘客可以向邮轮公司查询他们是否有升级的通风系统以及其它COVID-19安全措施。





“这些信息通常在他们的网站上都能找到，”他补充道。



身体不适请勿登船

进出澳大利亚的旅行者不再需要提供他们接种COVID-19疫苗的证据。





然而，联邦卫生护理部建议，如果您疫苗接种没有保持在最新状态（up-to-date），请重新考虑乘坐邮轮旅行。同样，如果您感染了COVID-19，患上重症的风险也会增加。





专家警告说，那些在出发前一周有症状或COVID-19检测呈阳性的人士，不应登上邮轮，因为他们可能会是“包括COVID在内的任何病毒的培养皿”。





埃斯特曼教授说：“乘客们在有限的空间里挤在一起，病毒具有高度的传播性。”



Passengers spend days together on a cruiseship in a constrained space leading to a higher risk of infection. Credit: Emi Jingu 金谷女士和她的家人已全面接种疫苗。





她说：“我想我们能做的就是在旅行前尽量减少外出，并一直佩戴口罩以减少被感染的风险。”





这家人还为自己购买了邮轮专用旅行保险，涵盖了邮轮和陆上活动。





埃斯特曼教授提醒在这个假日季节计划乘坐邮轮旅行的人士，要将疫苗接种状态保持为最新。





他建议说：“这仍然是预防重症的最佳保护措施。”





“无论何时，在室内都要戴上质量好的口罩（KN95/N95/P2）。确保您有涵盖COVID的旅行保险。如果您病得很重，你将需要被送下船接受治疗，”他解释道。





新州政府已经为计划邮轮旅行的人制定了 一份检查清单 。





欲了解更多信息，请访问卫生和老年护理部的 邮轮旅行信息 和 Smartraveller的建议 。





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