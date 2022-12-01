全女性裁判三人组将首次执裁世界杯比赛

要点 世界杯历史上首次由三名女裁判共同执裁足球比赛；

法国女子裁判员斯蒂芬妮·弗拉帕特（Stéphanie Frappart）将与助理裁判诺伊扎·贝克（Neuza Back） 和凯伦 · 迪亚兹（Karen Diaz）一起执裁比赛；

她们将于周四（澳大利亚东部时间周五早上 6 点）负责 E 组德国对阵哥斯达黎加的比赛。

女子裁判三人组将在世界杯历史上首次主持足球比赛。





该裁判组将由首席裁判、法国女裁判斯蒂芬妮·弗拉帕尔领队，她将成为世界上最大体育赛事中第一位负责比赛主裁的女性。





国际足联周三宣布，巴西的助理裁判诺伊扎·贝克和墨西哥的凯伦 · 迪亚兹将与弗拉帕尔一起主持比赛。



三位裁判将于周四晚上（澳大利亚东部时间周五早上 6 点）主持 E 组德国对阵哥斯达黎加的关键比赛。德国队以一分垫底，只有本场获得胜利才有机会晋级 16 强。而哥斯达黎加队若能获胜，就能确保晋级。





世界杯开赛前，国际足联裁判长皮埃尔路易吉 · 科里纳 （Pierluigi Collina）明确表示，三位裁判都是因为专业素养过硬得以执裁比赛。





“你们来到这里不是因为女性的身份，而是因为你们是国际足联的裁判员，”他本月早些时候说。



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科里纳说，裁判员们是根据他们在训练期间的表现水平获选主持比赛的，并且他们应该做好主持任何类型比赛的准备。





弗拉帕特也是第一位负责欧洲冠军杯比赛的女性，她在 2020 年首次主持欧洲顶级俱乐部比赛，并且自 2019 年以来还担任法国甲级联赛的裁判。



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弗拉帕特获得了主持2020年欧洲杯的提名，但并未被选中主持比赛。





世界杯的裁判名单中还包括另外两名女裁判：卢旺达的萨利玛·穆坎桑加 (Salima Mukansang)和日本的山下佳美 (Yoshimi Yamashita)。





“我们在这里是因为这里值得我们留下。如果我们回到了我们的足联或者回家，那将是另一级水平的较量，而这里可以见识到足球最高水平的赛事，” 穆坎桑加在多哈世界杯开赛前告诉记者。





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