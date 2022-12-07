特朗普集团因多项税务欺诈指控被判有罪

特朗普（Donald Trump）的家族企业周二被纽约一个陪审团裁定犯有税务欺诈罪，这对希望重返白宫的这位前总统来说是一个打击。





特朗普集团和他的另一个独立公司Trump Payroll Corp被判所有罪名成立，这是这些公司首次被判有罪。





负责就此案提出公诉的曼哈顿地方检察官布拉格（Alvin Bragg）说：“这是一起关于贪婪和欺骗的案件。”





特朗普本人没有受到指控，但以他名字命名的庞大的房地产、酒店和高尔夫业务现在已承受了罪名，这可能会损害他的声誉，而他正在寻求获得2024年大选共和党总统候选人的提名。



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这两家企业被判犯有通过一项为期13年的计划，伪造商业记录来诈骗和逃税，总共被判17项罪名成立。





陪审员同意检察官的指控，即特朗普集团隐瞒了 2005年至2021年间支付给高管的薪酬。特朗普集团目前由特朗普的两个儿子小唐纳德（Donald Jr ）和埃里克·特朗普（Eric Trump）经营。





现年75岁长期担任首席财务官的韦塞尔伯格（Allen Weisselberg）已经承认了15项税务欺诈罪，并作为辩诉协议的一部分出庭作证指控他的前公司。他在审判期间没有牵连特朗普。





作为特朗普家族的密友，韦塞尔伯格承认，他与公司密谋获得许多未申报收入的好处，例如曼哈顿豪华社区的免租金公寓、他和他妻子的豪华轿车以及孙辈的私立学校学费。





根据他的认罪协议，韦塞尔伯格同意支付近200万美元的罚款和处罚，并履行五个月的监禁，以此换取出庭作证。这项审判今年十月开始举行。





特朗普在他的社交媒体平台上发帖称，特朗普集团对“韦塞尔伯格个人纳税申报的税务欺诈”不承担任何责任。





特朗普表示，他“对判决感到失望”，并将提出上诉。





特朗普的公司将面临约150万美元的罚款，这对这位亿万富翁房地产开发商来说是微不足道的一笔钱。



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这一罚款虽然只是象征性的，但因为他正在与一系列的司法和国会调查作斗争，这可能会使他上月在佛罗里达宣布的要竞选第二个总统任期的努力变得更加复杂。





特朗普和他的三个孩子明年晚些时侯将面临纽约总检察长提起的民事诉讼的审判，这一诉讼指控他们虚报财产价值以谋私利。





检察官詹姆斯（ Letitia James ）要求特朗普至少支付2.5亿美元的罚款，她说这是特朗普从欺诈中赚取的钱，并要求禁止他的家人在该州经营企业。





詹姆斯是位民主党人，她对周二的判决表示欢迎。





她说：“我们不能容忍任何违反我们法律的个人或组织中饱私囊。”





作为一项诽谤诉讼的一部分，特朗普被要求于2023年4月出庭作证。这一诉讼由一名妇女提起，这名妇女说特朗普在1990年代强奸了她。





他还因推翻2020年11月大选结果的努力以及 2021 年1月6日他的支持者对美国国会大厦的袭击而面临法律调查。





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