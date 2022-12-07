澳大利亚国内机票价格飙升近三成 圣诞假期前或进一步上涨

要点 澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一份报告发现，与新冠疫情前的价格相比，国内航班的成本已经飙升了近30%；

“打折经济舱机票”受价格上涨的影响最大；

好消息是，该报告还发现，航班取消和延误的情况正在减少，接近正常水平。

根据一份新的报告，澳大利亚人为国内航班支付的费用比新冠疫情爆发之前高出近30%，而且有迹象显示机票价格在圣诞假期前会涨得更高。





澳大利亚竞争和消费者委员会的分析还发现，“打折经济舱机票”受价格上涨的冲击最大，由于运力有限和需求旺盛，有些票价创下了15年来的最高纪录。





在澳大利亚三大航空公司预测今年利润可观后，消费者监管机构承诺将密切“监督”航空公司。





最新的调查结果来自竞争和消费者委员会关于澳大利亚航空公司竞争的报告，该报告自2020年6月以来每季度发布一次。





该报告发现，今年10月乘客的国内旅行费用比2019年10月平均高出27%，自2022年1月以来机票价格飙升。



Credit: ACCC 竞争和消费者委员会委员安娜·布雷奇（Anna Brakey）说，机票价格出现了历史性的高点和低点，上涨的原因是旅游市场频繁的变化。





她指出：“由于旅行需求旺盛，以及航空公司为应对高额航空燃油成本和运营压力而缩减航班，导致供应受限，机票价格上涨。”





但报告发现，有些票价受到的冲击比其它票价更大。





竞争和消费者者委员会发现，经济舱打折票价涨幅最大，2022年11月的平均票价是2022年4月的两倍多。



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布雷奇说，价格较高的灵活经济舱和商务舱机票受到的影响不大，因此竞争和消费者者委员会将继续监测这一问题。





她表示：“航空公司仍在面临一些与新冠大流行有关的资源挑战，但竞争和消费者委员会将对此密切监控，以确保航司及时恢复市场运力，开始缓解机票价格的压力。”





“如果航空公司为了保持高票价而扣留运力，我们会感到担忧。”





对澳大利亚旅行者来说，好消息是，报告还发现航班取消和延误的情况正在减少，接近正常水平。



Credit: ACCC 今年10月，平均有2.9%的国内航班被取消，低于7月的6.4%。





捷星（Jetstar）航空和维珍 （Virgin）航空的航班取消率最高，分别为3.9%和3.6%，均高于2.1%的长期平均值。





整个航空业的航班延误率也从7月份的45%下降到10月份的30%，但仍然远远高于18%的长期平均水平。





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