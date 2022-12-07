女性常被告知她们的生育能力在35岁时会“跌落悬崖” ，是真的？

卡琳·哈玛伯格, 莫纳什大学 ( Karin Hammarberg, Monash University)





如果您想要孩子，了解生育相关的生物学很重要。这能帮助可选择生育时间的人决定什么时候要孩子。





对于那些无法选择时间的人来说，知道有哪些选择可以帮助他们做出最佳决策。





女性年龄增长与卵子的数量和质量





一个女婴出生时，她的小卵巢里有大约100万个卵子。但当她进入青春期时，只剩下大约30万个卵子。这是正常的生理过程，称为闭锁.





剩下的卵子在女性开始来月经时，只有300-400个会成熟并在生育期排卵。当女性进入更年期时，她的卵巢中不再有功能性卵子。





虽然45岁以上的女性有时会生下“奇迹宝宝”，但她们在更年期前的5到10年内怀孕的机会很小。





随着女性年龄的增长，卵子质量也会下降。据估计，大约20%的人类卵子是“非整倍体”，这意味着它们的染色体数量不正确。这个比例会随着女性年龄的增长而增加。





当一个非整倍体卵子受精时，它会产生一个非整倍体胚胎，在大多数情况下，这个胚胎会停止发育或孕妇会出现早期流产。





不同年龄段对生育婴儿的机会意味着什么？





女性最容易生育的年龄是在十八九岁到二十来岁之间。到30岁左右，生育率会开始缓慢下降，到35岁左右，下降速度会加快。





但35岁以后怀孕机会的下降是逐渐的，它更像是一个斜坡而不是悬崖，至少在40岁前都是这样。





一项追踪想生育女性的大型研究发现，对于30-31岁的女性来说，12个月后怀孕的几率为87%。这一比例在36-37岁时降至76%，在40-41岁时降至54%。



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因此，在41岁之前，大多数想要孩子的女性在做出长达12个月的努力后都会怀孕。但没能怀孕的比例随着年龄的增长而提高，并且在35岁之后，怀孕机会的减少更为明显。





不幸的是，由于染色体异常（非整倍体）卵子的数量会随着年龄的增长而增加，因此流产的风险会随着女性年龄的增长而增加。对于30岁出头到35岁左右的女性，流产的风险约为十分之一。对于40-44岁的女性，这一比例增加到大约三分之一。





男性的年龄与生育能力？





虽然男性生育能力下降的时间比女性晚，但男性的年龄也会影响怀孕的机会。精子质量和生育能力在45 岁左右开始下降，45或45岁以上的男性生育孩子，孕妇流产的可能性比25-29岁的男性生育孩子高出近 50%。





试管婴儿不是个好的B计划





不幸的是，试管婴儿不能提高卵子的质量，而女性的年龄是试管婴儿成功与否的最大决定因素。





维多利亚州的数据显示，在完成三个试管受精周期后，61%的34-35岁的女性生了孩子。





年龄在36-37岁的女性，在三个周期后生孩子的几率为50%，38-39岁的女性为38%。但到40-41岁时，只有25%的女性在三个试管受精周期后生育了孩子。





试管婴儿的成功率也受到男性伴侣年龄的影响。





研究表明男性伴侣年龄在45岁或以上夫妇的活产率低于男性伴侣年龄小于45岁的夫妇。



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有哪些选择？





生活环境，包括找不到愿意为人父母的伴侣，可能会阻止人们在生育能力最佳时期生育孩子。





如果您担心年龄会影响您生孩子的机会，您有这样一些选择：





单独行动 ：如果您是单身，您可以考虑加入 growing group of women 组织，您可以用捐献者精子成为“自愿单身妈妈”群体的一员。对您和您的宝宝来说，最安全的选择是通过生育诊所寻找精子捐赠者。





冷冻卵子以备后用 ：这个选择似乎很有吸引力，但它成本高昂，而且不能保证婴儿顺利出生。想了解这个选择是否适合您， 这里有关于卵子冷冻的知识 。





试管婴儿 ：如果您年满35岁，并且已经尝试怀孕六个月或更长时间，请咨询您的家庭医生获取建议和进行基本的生育能力测试。根据测试结果，您的家庭医生可以将您转介给生育专家。如果您需要做试管婴儿，越早越好，因为年龄会影响试管婴儿的成功率。





使用捐赠卵子 ：除非您使用年轻女性捐赠的卵子，否则在40岁之后，试管婴儿的成功几率非常小。研究表明，40岁以后，使用捐赠卵子的女性生育孩子的可能性是使用自己卵子的女性的五倍。





所谓的“卵子计时器”测试，测量的是血液中抗缪勒管激素 (AMH) 的水平，这是一种由生殖组织产生的激素。





然而，研究表明这一检测对女性生育能力的测试并不可靠。平均而言，无论 AMH 水平如何，同龄女性每月怀孕的几率都相同。





卡琳·哈玛伯格在维多利亚州辅助生殖治疗机构工作





卡琳·哈玛伯格是莫纳什大学公共卫生与预防医学学院全球与女性健康高级研究员





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