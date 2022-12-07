Uber因在车费方面误导欺骗乘客被判处2100万罚款

要点： 优步承认在两项行为中误导或欺骗了客户；

罚款额比优步和澳大利亚竞消委员会商定拟议的罚款少500万；

该公司有30天的时间来支付这些罚款。

共享汽车公司优步承认在取消订单收费和Uber Taxi服务价格上向顾客提供误导信息，因此将支付2100万澳元的罚款。





澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）因误导和欺骗消费者行为将这家共享汽车巨头告上联邦法院，法官最终判处的罚款额比优步和ACCC商定提出的罚款少了500万澳元。





长期以来的传统是，处罚额度由诉讼双方同意并由法官批准，前提是他们认为处罚是适当的。





拟议的2600万澳元的罚款“大大超过了我认为合适的数额”，法官迈克尔·奥布莱恩（Michael O'Bryan）在周三宣布他对此案看法时说。





优步承认在两项行为中误导或欺骗了客户。





首项行为与Uber Taxi有关，这是一项只在悉尼提供的服务，客户可以与注册的出租车供应商安排拼车服务。





优步承认，在2018年6月至2020年8月期间，优步手机程序中显示的预估车费价格存在虚假和误导，大部分情况下，显示的车费高于实际费用。





该公司承认，每周约有上千人使用该服务，他们都收到了错误的车费估价。





“重要的是要估计到，优步在预订时高估了车费，而消费者最终支付了较低的车费，”法官发现。





“车费估计在大约89%的情况下是高估的。”



Rideshare company Uber will pay a $21 million fine after admitting it overestimated fees for services and advertised a possible cancellation fee that it never charged. Source: AAP 他将针对该违规行为的拟议罚款600万澳元减少至300万澳元。





而在2017年12月至2021年9月期间，该公司还误导了选择在“免费取消预约”期间取消行程订单的客户，声称由于“司机已经在路上”因此可能会收取少量取消费用，而实际上该公司从未就订单取消收取任何费用。





在此期间，使用Uber X、Uber Comfort和Uber Premier的客户（有权在司机接受预约五分钟内免费取消行程）收到了近740万次的取消费用通知，而Uber Pool的客户收到了近7.5万次。





使用上述每种服务的客户中，有约0.4%的人选择不再取消该订单。





奥布莱恩法官同意对这一违规行为提出的1800万澳元处罚在他可以接受的范围之内。





此外，优步将向ACCC支付20万澳元的案件起诉费用，并必须公布更正内容，实施与《澳大利亚消费者法》相关的合规计划，且三年内不得再向乘客发布类似讯息。





该公司有30天的时间来支付这些罚款。



