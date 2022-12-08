2022年澳大利亚人热搜词汇榜单前十出炉 他们最关注什么？

要点 体育、俄乌战争和游戏“Wordle”进入了澳大利亚谷歌网站热搜词榜单前十；

2022年，谷歌上关于“贝蒂·怀特”的搜索量猛增；

怀特于2021年12月31日去世。

在过去一年中，澳大利亚人的谷歌（Google）搜索历史数据显示，澳人对体育、运动员、全球事件、在手机上玩字谜游戏，以及已故美国喜剧女演员贝蒂·怀特（Betty White）展现出浓厚的兴趣。



“Wordle”一词居谷歌热搜词榜首

“Wordle”是谷歌网站热门搜索列表上排名第一的搜索词。





2022年初，该字谜游戏在澳大利亚走红，人们开始在他们的社交媒体上晒出绿色和黄色方块的不同组合，来分享他们在猜测五个字母单词的表现。





最初的Wordle游戏只有网页版，这解释了为什么有这么多人搜索它。





俄罗斯对乌克兰的入侵引发了乌克兰的持续局势使得“乌克兰（Ukraine）”成为今年的一个常见搜索词。





很多澳大利亚人可能想通过这些搜索，来了解俄乌战争的最新消息、战争开始的原因以及他们该如何提供帮助。



READ MORE 澳洲年度词汇“Teal”：联邦大选中的青绿色浪潮

澳大利亚人热爱体育

澳大利亚的标志性人物——板球运动员谢恩·沃恩（Shane Warne）和歌手/演员奥莉维亚·纽顿-约翰（Olivia Newton-John）的离世，使得他们的名字在2022年的搜索量急剧增加。





在搜索热词的前十榜单中，有六个与体育有关。澳大利亚网球公开赛（Australian Open）和诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）的热搜排名分别是第二和第六，德约科维奇这位网球运动员曾因签证和疫苗接种问题而被驱逐出境无法参加这项赛事。





世界排名第一的网球运动员阿什·巴蒂（Ash Barty）的意外退役也促使人们在2022年搜索她的名字。世界杯（Word Cup）在澳大利亚的谷歌网站所有搜索中排名第三。



对《黄金女孩》的喜爱和怀念

根据谷歌搜索，尽管出生在上个世纪的美国女演员贝蒂·怀特已经去世，但澳大利亚人却无法忘怀她。





到目前为止，怀特的名字在2022年澳大利亚的搜索引擎中排名第十。谷歌发布了一份榜单，显示了与2021年相比，哪些词在2022年搜索量飙升。





怀特在2021年12月31日去世，而澳大利亚人对这位99岁的女演员的喜爱和怀念流淌到了新的一年。





怀特因在《黄金女孩（The Golden Girls）》中扮演罗丝而一举成名。这部情景喜剧于1985年至1992年期间播出，而近年来该剧在流媒体播放后，又斩获了不少新粉丝。



“贝蒂·怀特”搜索量飙升可能归结于几个因素。1月17日是怀特的生忌，谷歌特意在搜索引擎上制作了一个动画效果来向她致敬，当有人搜索她的名字时，花瓣会从谷歌标志上飘落，同时响起《黄金女孩》主题曲 《谢谢你是我的朋友》。





当澳大利亚人在新年清晨想要核实怀特去世的消息是否属实时，搜索量也会激增。



近年来总会时不时传出关于这位获奖女演员去世的假消息。2014年，许多人误读了讽刺性标题《99岁的女演员贝蒂·怀特在她的洛杉矶家中平静地染发（Dyes，与死亡Dies同音）》后，以为她真的离开了人世。





这个标题多次出现，骗过了那些多年来懒得阅读文章其余部分的人，还有人误以为“贝蒂·怀特”在推特上成为热门话题标签（当时是她的生日）是因为她的离世。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



READ MORE 还剩不到两周！一文尽知如何收看本届世界杯决赛 新报告建议新州每所学校应设无性别洗手间 Uber因在车费方面误导欺骗乘客被判处2100万罚款 特朗普集团因多项税务欺诈指控被判有罪

LISTEN TO SBS早新闻（12月8日） SBS Chinese 07/12/2022 13:09 Play