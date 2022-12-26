澳洲人预计在节礼日促销中花费 235 亿澳元

尽管通货膨胀和生活成本压力挤压了家庭预算，但澳大利亚零售商协会 (ARA) 的预测显示，零售行业依旧势头不减。





今年圣诞节后家庭的预计支出金额将比去年同期增加 7.9%，这主要指的是12月26日至明年1月15日期间。





在过去两年疫情限制措施打击了消费者信心之后，澳大利亚人也逐渐返回线下购物。





但澳大利亚零售商协会的负责人保罗·扎赫拉 (Paul Zahra) 表示，长时间在外排队等待商店开门的日子早已一去不复返了。





他告诉澳联社：“在过去，一切都是关于如何可以抢先买到店内的商品，但现在通过在线购物要比线下排队更容易抢占先机。”





“节礼日的销售变得更加多样化……这是一个很好的变化，因为它是一种更轻松、更安全的购物方式。”





一位悉尼居民程先生表示更愿意在网上买而不是来商店里买。





他说：“我觉得大家因为疫情的原因，就是说大家的消费习惯都在改变，很多人都选择去网上买东西。”





“最近这一年又多了很多Cashback（返现）、Cash Rewards（现金奖励）的东西，所以我们去网上买东西实际上比去实体店来得更实惠。”



Shoppers at a shopping mall in Sydney Source: AAP 预计新州消费者将花费最多，将较2021年同期增长 9.5%。





扎赫拉先生表示，时装零售商将是今年最受爱“砍价” 的消费者们欢迎的零售商，因为商店希望在冬季之前清理库存，因此服装交易量很大。





在圣诞节前首府城市出现异常寒冷的天气后，扎赫拉先生表示，零售商热衷于调动夏季库存。





他说：“天气逐渐变好了，夏天已经到来了，更多的消费者开始进店砍价。”





线上的消费者可能主要是买更便宜的家居用品。





尽管利率和生活成本不断上升，但人们依旧持续地打破消费纪录。





扎赫拉先生说，人们很高兴三年来第一次不受限制地外出走动，这体现在他们的消费行为上。





“澳大利亚人因为疫情的关系积累了大量储蓄，这就使他们有了消费缓冲的余地，因为他们以前不能像现在这样自由消费，”他说。





他还表示，很大一部分房主采用固定利率，尚未感受到加息的压力。





全国零售协会（National Retail Association）预测，仅在节礼日一天，澳大利亚人的支出额就会达到 30 亿澳元。





该协会的临时首席执行官琳赛·卡罗尔（Lindsay Carroll）表示，尽管黑色星期五和网络星期一越来越受欢迎，但节礼日对于寻求便宜商品的澳大利亚消费者来说仍然是最佳的选择。





卡罗尔女士表示，虽然在线购物越来越受欢迎，但 50% 的购物者仍然更愿意亲自前往商店。





寻找低价机票的澳大利亚旅客也很幸运，廉价航空公司捷星航空及其母公司澳航承诺在未来48小时内对国内和国际机票展开促销活动。



