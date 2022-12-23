专家详解：新冠疫苗副作用是否常见？如何预防？

前联邦议员菲尔普斯（Kerryn Phelps）医生在本周谈到她和妻子约18个月前接种新冠疫苗后出现的不适状况。





在向国会就长新冠（long COVID，即新冠后遗症）调查提交的文件中，菲尔普斯指出她的妻子杰姬（Jackie Stricker-Phelps）从接种第一针疫苗起，一直被神经系统问题困扰。而她本人在接种第二针后，也出现了呼吸困难和血压浮动的问题。





菲尔普斯的分享，引起了公众对新冠疫苗接种可能带来严重副作用的讨论。



前聯邦議員菲爾普斯 （Kerryn Phelps）。 Source: AAP 本文将由疫苗专家，向大家分享如何跟进、确认和预防疫苗接种后的不适状况。



正确理解问题成因

每当有新疫苗推出，都会有人反映，在接种疫苗后出现严重的健康问题，并会疑惑“这是由疫苗所引起的吗”？





特别是当无法确定这些问题的成因、难以充分了解病情且问题是最近才被发现，公众自然更想知道其中症结。





一个可靠的疫苗安全系统可回应这些问题。在疫苗接种后发生的身体反应是一个明显指标，但要确定事件的因果关系时，仍有其它因素至关重要。





我们不能忽视这些因素，因为并非接种疫苗后发生的所有事情都是由疫苗引起。





心脏病、中风、自身免疫性疾病甚至死亡，都可能在接种疫苗后不久发生；但关键的问题是：疫苗是否会导致或有恶化疾病的风险。



追踪新副作用

可靠的疫苗安全系统，旨在为公众识别和调查与疫苗相关的新的潜在健康隐患。





疫苗安全系统早在新冠病毒疫苗开发以来，就已开始。此后，系统再发展至临床测试阶段，包括安排测试者接种疫苗，与另一组只接种安慰剂（或另一种疫苗）的测试者进行对照比较。





这些试验规模很大——大约有二至三万人参与，并经过数月的密切医学监测——然而，试验却只发现相对常见的副作用。





此外，全球现已接种超过130亿剂新冠疫苗。随着疫苗接种的人口日益广泛，许多国家（包括澳大利亚）都一直监测罕见和严重的副作用。





这些安全风险监测，在逾190个国家的不同人口进行。详细的流行病学研究也包括数百万人。





这些研究是看接种疫苗后的人士与未接种疫苗的人士相比，出现某种疾病的风险是否会增加。



这些研究发现了什么？

在疫苗推出后的几个月内，一些由新冠疫苗引起的罕见但严重的反应被发现，例如血栓形成伴血小板减少综合症（Thrombosis with thrombocytopenia syndrome）——这是一种严重但罕见的凝血障碍，约五万分之一的阿斯利康疫苗接种个案中会有一例，全澳共通报了173例。这一情况很快被通报，也改变了新冠疫苗的推出。





心肌炎（Myocarditis）的发生率更高，特别是在接种mRNA疫苗的青少年男孩和年轻男性中（每十万辉瑞疫苗疫苗接种个案中，大约发生2到10例）。





虽然大多数与疫苗相关的心肌炎患者症状较轻，并会在数天或数周内康复，但有少数人的病情确实更严重、或症状持续时间更长。





与新冠疫苗相关的其它罕见病症还包括过敏反应、格林-巴利综合征（Guillain-Barré syndrome）和免疫性血小板减少症（immune thrombocytopenia）。但这些病情的危险性，要低于不接种新冠疫苗的风险。





坊间有许多“信息”指出，身体的其它不适情况都与新冠疫苗有关。 最近有研究指出，在接种疫苗后患上一种称为POTS的常见体位性直立性心动过速综合征（postural orthostatic tachycardia syndrome），比感染新冠病毒后患上的机率，还要多五倍。但研究的作者也指出，结论仍需要进一步的研究。





其它“信息”根本还没有充分的证据支持。





一但确认任何新的疫苗有安全隐患，世卫组织全球疫苗安全咨询委员会（WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety）都会定期发布声明。



澳洲如何追踪疫苗隐患？

在澳大利亚，药监局（TGA）和卫生部门负责监测和评估疫苗安全性，会有独立的疫苗安全科学家和多机构临床专家密切参与，方法包括：



要求临床医生和患者报告疫苗接种后的各种不适

TGA详细调查多例严重的不适情况，有时通过专家小组进行。有些病人如果有异常高发病频率，则要持续监察和分类。





截至2022年11月中旬，TGA已处理超过13.6万份新冠疫苗报告。虽然并非所有报告的案例都由疫苗引起，但报告有助于识别异常病情，包括将接种疫苗后的病发率与未接种者作比较。





收到报告后，TGA虽不会定期回应个别案例，但在某些情况下，如果需要更多资讯来完成评估，则会联络报告人员。



使用AusVaxSafety等主动监控系统

研究人员会向数百万疫苗接种者进行定期调查，以寻找新信息，并每两周发布报告。





这些报告和经过行业评审的研究均表明，新冠疫苗对公众具有非常好的安全性，包括长期慢性病患者。事实上，这些群体从疫苗接种中受益最多，因为他们一旦感染新冠病毒，引发并发症的风险最高。



监测接种疫苗后理论上存在的风险

这些监测存在在不同阶段，包括疫苗开发、临床试验和项目推出等阶段，通常包括专门设计的研究和长期跟进。



从其他国家、跨国团体和疫苗制造商处获取资讯和安全报告

这些是持续性的工作。例如，上述的血栓形成伴血小板减少综合症（罕见的凝血障碍）首先在欧洲通报，心肌炎则在以色列首次获通报。



通过电子健康数据库跟进疫苗接种与公众健康状况的关联

这些类型的研究表明麻疹、腮腺炎和风疹疫苗与自闭症之间毫无关联。这些病患有许多其它致病因素，例如新冠病毒本身。





最近一项尚待行业评审的丹麦研究显示，与仅接种两剂新冠疫苗的人士相比，接种加强针的人士在感染Omicron四个月后出现的新健康问题更少。



利用全国专科临床医生网络，支援前线家庭和专科医生，解答病人疑虑

包括有关接种疫苗之前或之后的健康状况，以及如何接种额外的疫苗等。



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若接种疫苗后出现不良反应，该如何求诊？

首先，您必须立刻上报，病人或医生都可向TGA报告不适。





其次，请确保您的病情正由家庭医生或专科医生治理，他们可诊断所有可能的病因，并在需要时寻求其他专家支援。





一旦确认这些罕见的副作用是由疫苗引起，病人应该获得赔偿。





2021年8月，联邦政府宣布了一项计划，以支援因接种新冠疫苗而导致严重健康问题的人士，与许多其他国家或地区看齐。





虽然实施尚需时间，但疫苗补偿安排是全面的疫苗安全计划的关键部分。我们建议确保方案得到优化，并扩大至包括其他所有疫苗，而不仅仅是新冠疫苗。



资讯透明至关重要

针对新冠病毒及其它可预防疾病，疫苗接种的益处和风险应该公开地、有依据地的让公众参与讨论，这一点至关重要。





疫苗不容置疑可以挽救生命。最近一项研究估计，在新冠疫苗推出的短短一年内，死亡人数就减少了2000万人。





然而，实现高接种率的关键是公众的信心，这需要资讯的透明度，包括事实和沟通。





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