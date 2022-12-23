快速抗原检测产品有效性如何？ 澳洲专家：有效但并非“万无一失”

要点： 市场上大约有三分之一的快速抗原检测（RATs）品牌已接受澳大利亚药监局（TGA）委托的测试；

虽然测试结果符合指导标准，但一位流行病学教授说，快速抗原检测仍有其问题；

额外的测试着眼于对原始新冠病毒、Omicron和Delta变种的检测有效性。

随着最新一波新冠浪潮达到高峰，澳大利亚人与家人和朋友在圣诞聚会，快速抗原检测的有效性继续受到关注。





现在的病毒跟两年多前首次在澳大利亚被检测出的新冠病毒，已经非常不同。在这期间，检测方面也有了新进展。





对澳大利亚现有的大约三分之一的快速抗原检测品牌的分析表明，所有23个批次的试剂（来自20个品牌）都能有效检测到原始新冠病毒，以及Omicron和Delta变种。





随着值得关注的新变种出现，制造商会进行分析，以验证他们的试剂产品是否能达到预期效果。



Professor Bennett (not pictured) suggests carrying out more than one RAT test if the first is negative and you have symptoms. Source: Getty / moisseyev 澳大利亚药监局委托实验室测试来验证制造商的说法，这是检测产品有效性的一项额外措施。





它还委托实验室来测试快速抗原检测产品是否符合世卫组织对最低灵敏度的要求。





迪肯大学流行病学主席凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）教授表示：所开展的对快速抗原检测产品的测试“有望”能够“符合所有标准”，但这并不意味着在检测方面万无一失。





她说，研究发现世卫组织的最低检测率介于70%至80%，即70%至80%的病例能被准确识别。





贝内特教授说：“假阴性的可能性仍然存在。”



Deakin University professor and chair in epidemiology Catherine Bennett. Source: Supplied 贝内特表示，一旦出现其他变量——比如使用者是否正确遵循检测说明，或者测试是否被正确储存，快速抗原检测结果的准确性就会进一步下降。





虽然她鼓励人们将检测作为一个指标，但她建议使用者应该在第一次测为阴性后再测。如果结果为阴性一天后症状仍然存在，人们也应在第二天再测。





“症状比快速抗原检测的阴性结果更有说服力，”她说。





她说，目前在澳大利亚传播的变种都是Omicron亚变种。



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贝内特教授还指出，鉴于与Omicron变种有关的症状经常体现为喉咙痛，相较鼻拭子，唾液拭子识别它的几率可能更为增加。在另一些病毒变种感染中，如果流鼻涕是最先出现的症状，那么鼻拭子的有效性就相较更高。





由澳大利亚药品管理局委托进行的测试发现，某一制造商的某一快速抗原批次符合世卫组织对敏感性的标准，但器件质量方面却不合格。





该结果发布后人们可上网查询。





澳大利亚药监局说，墨尔本的多尔蒂研究所（Doherty Institute）和进行测试的国家血清学实验室正在 “尽快开展测试工作”，“以确保澳大利亚药监局能够向人们提供有关检测试剂盒性能的最新信息”。





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