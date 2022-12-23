澳洲多地新年前夕将迎热浪 圣诞节天气又如何？

热浪将在节礼日和新年夜前后袭来，增加了圣诞假期期间发生草火和因炎热引发不适的风险。





这将是12月寒冷天气开端后的一次突然变化，并将随着目前在澳大利亚西北部上空的大量热空气在本周加强，在2022年的最后一周将扩大至南部。





气象局对热浪的定义为相对于长期平均值和近期气候而言，有三天或更长时间白天和夜间温度都异常高。





考虑到最近的寒冷天气，大多数澳大利亚人还没有适应夏天，即将到来的热浪肯定会使人感到不舒服。



热浪何时将席卷各州？

整个西澳州已经很暖和了，本周末将变得炎热，届时南部内陆地区的居民将度过一个40℃以上的圣诞节，可能会感到闷热难耐。





炎热干燥的北风将从26日到28日登陆南澳州，从26日到29日登陆维州，令当地气温比平均水平高出15℃。





与过去几周的寒冷天气相比，这种突然的转变可能会让人感觉相当极端。





本月初，阿德莱德人在低至8℃的温度下瑟瑟发抖，但在圣诞节后的热浪高峰期，最高温度将超过40℃。



heatwave Source: Getty 同样的北风可能导致悉尼、霍巴特创下高温纪录，也将给墨尔本板球场将举行的传统节礼日板球赛带来炎热天气，墨尔本郊区可能连续三天的温度会超过35℃。





在远离海洋降温影响的澳大利亚南部内陆地区，温度甚至可能最早在周二便会接近45℃。





南澳州和维州的高温将在29日左右因凉爽的南风而得到缓解。



即将到来的圣诞节，全澳天气如何？

悉尼





悉尼圣诞节当天的气温最低为19℃，最高达到28℃。





在圣诞节前几天，气温略低，但在圣诞节当天会有所上升，然而当天有可能会下雨。





堪培拉





﻿在堪培拉，将看到与悉尼类似的情况。





圣诞节当天的最高温度将达到31℃，对首都来说是一个温暖的天气，大部分时间将是晴天。





墨尔本





随着天气预报更新，最初对墨尔本在圣诞节当天遭遇低温和降雨的担忧目前有所缓解。





预计当天将是阳光明媚，风势微弱，气温最高将达到29℃。﻿





布里斯班





布里斯班在圣诞节当天的最高气温为28℃。





多云天气，风暴将在下午向内陆移动。﻿





阿德莱德





12月25日阿德莱德将有更多阳光，预计全天晴空万里。﻿





最低温度为21℃，最高温度为31℃。﻿





珀斯





气温为17℃至29℃，大部分时间是晴天，有一些东南风和西南风。﻿





达尔文





按照惯例，达尔文将成为圣诞节期间最热的首府城市。





北部地区已经在经历热浪，预计这种情况将持续到圣诞节期间。





圣诞节气温将在26℃和32℃之间。





霍巴特





霍巴特将成为当天最凉爽的首府城市，最低气温为14℃，最高气温为23℃。





大部分时间是晴天，从下午4点开始会有多云天气，同时预计会有西北风。﻿



