从甲虫到盛开的花朵：澳大利亚圣诞节来临的自然界信号

要点 每年都有一些来自大自然的迹象标志着澳大利亚夏季和节日季的开始；

圣诞甲虫和本地植物在温暖的天气中茁壮成长，已经成为澳大利亚圣诞节的象征；

以下是一些你可能不知道的关于澳大利亚圣诞季的自然现象。

在流行文化和北半球中，冬季和圣诞节日的开始往往以落叶、降雪和动物进入冬眠为标志。





澳大利亚的景象是不同的。





各种各样的本地树木和花朵开始绽放，夏季水果正处时令，大量的昆虫和甲虫开始出现。





那么，到底圣诞甲虫是什么，澳大利亚圣诞树是什么，还有哪些大自然现象预示圣诞季节的到来？



圣诞甲虫

对许多人来说，圣诞甲虫是节日的经典象征，能勾起许多令人怀念的童年记忆。





这种甲虫很容易辨认，它有大而厚实的体型并呈金属棕色、黄色或粉红色。





在整个盛夏，也就是圣诞节期间，这种甲虫就出现了，特别是在澳大利亚的东部地区，经常在灯光下蜂拥而至。



虽然这种甲虫过去是圣诞节的经典象征，但在如今的圣诞节却不那么常见。





根据澳大利亚博物馆的报告，在过去的30年里，悉尼地区发现的圣诞甲虫的总数已经下降。





博物馆认为这是由于草丛林地被用来建造房屋了。



Moodjar树

在西澳，夏季伊始，Moodjar树树的黄色花朵在该州南部绽放，预示着圣诞节的来临。





Moodjar树被称为西澳的圣诞树，对努恩加尔人 （Noongar）来说是神圣的。





这种独特的植物是世界上最大的槲寄生，据说是世界上最大的寄生物之一——它的根系钻入其他树木的根部，偷取它们的汁液。





这种神圣的树被认为与死者的灵魂有关，因此，虽然花很美，但不应伤害树木或用树枝做装饰品。



Cherries are a classic summer fruit in Australia. Source: Getty / Monica Bertolazzi

樱桃

在澳大利亚，一个幸运的巧合是樱桃盛季往往与圣诞节重合。





这种水果有深浅不一的圣诞红，也与传统圣诞冬青的红色浆果有几分相似。





在圣诞节前的一两个星期里，樱桃在澳大利亚超市的水果和蔬菜区占据主位，许多人将其列入圣诞餐中。





在今年圣诞节前两星期，西澳曼吉穆普（Manjimup）举行的年度樱桃和谐节（Cherry Harmony Festival）售出了超过一吨的樱桃。





帕姆•博德沃思（Pam Bodsworth）负责协调她家乡的这个年度节日，当被问及为什么这种水果与澳大利亚的圣诞节紧密相联时，她引用了节日委员会成员和作家乔恩•杜斯特（Jon Doust）的话。





她说：“他会告诉你，因为它是爱的果实，是的，圣诞季都是关于爱和家庭这些的，不是吗？”



新州的圣诞花丛

被称为新州圣诞灌木的植物（Ceratopetalum gummiferum），它的红色并非来自其花朵，而是来自苞片，即包裹着花瓣的叶状物。



Brian Roach registered a dwarf version of the NSW Christmas bush. Source: Supplied / Brian Roach 布莱恩•罗奇 （Brian Roach）在澳大利亚注册了一种矮小的植物，他告诉SBS新闻，这种树在10月开花，花实际上是白色或者奶油色的。





他说：“当花凋谢时，花萼或花后面的苞片，基本上是一片或几片小叶子的颜色，让它呈现出红色。”





虽然这种植物的大型品种生长在新州的大部分地区，但矮小的品种需要通过切割来繁殖。



