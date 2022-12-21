澳大利亚主导的国际研究揭示降低新冠患者器官衰竭风险的方法

要点： 该研究揭示了抗凝血或血液稀释药物的正确剂量；

目前，围绕着适当的剂量存在着混乱；

澳大利亚目前的建议是低剂量；

新发现可能改变COVID-19患者的治疗方式。

澳亚COVID-19试验（Australasian COVID-19 Trial，ASCOT）的研究人员建议澳大利亚和其它国家使用中等剂量的抗凝剂——这是一种血液稀释药物，通常用于治疗住院患者（包括COVID-19患者）的血栓。





ASCOT首席研究员、墨尔本皇家医院传染病临床医生史蒂文·唐（Steven Tong，音译）教授说，在大流行早期，COVID-19患者在腿部和肺部出现血栓的风险较高。





唐教授告诉SBS：“这种（血液凝结）可能导致人们需要使用呼吸机，或死亡。”



该研究显示，中等水平的血液稀释治疗对非重症COVID患者最有利。





“中等水平的抗凝治疗有86%的概率优于低剂量抗凝治疗。治疗剂量（高剂量）没有显示出任何益处，”该研究称。





“澳大利亚的标准治疗是用低剂量抗凝治疗患者，而国际指南推荐治疗剂量。我们的研究结果表明，中等剂量可能更有益，”它补充说。



Credit: Professor Vivekanand Jha 印度乔治全球健康研究所执行主任、共同参与了ASCOT试验的贾哈（Vivekanand Jha）教授说，在治疗COVID患者时，对于正确的抗凝剂量存在“相当大的混乱”。





“大多数指南建议使用低剂量，但一些研究表明可能更高的剂量是有益的，”贾哈教授说。





“但更高剂量的抗凝剂可能与更大的出血风险相关，可能弊大于利，”他补充道。



澳大利亚乔治全球健康研究所的教授级研究员文卡特什（Bala Venkatesh）说，当人们对这种疾病知之甚少，而且在大流行的早期没有疫苗接种的情况下，建议使用较高剂量的抗凝药物。





文卡特什教授解释说：“治疗剂量通常用于治疗已形成的血栓，而不是用于预防。”





他说，研究结果在美国血液学会会议上的一次演讲中受到了好评。研究人员现在将把他们的发现提交给世界卫生组织。



然而，研究人员认为他们的发现不会导致当前指南的立即改变，但可能会导致更好的协议向前发展。





该研究还强调了包括中低收入国家的重要性，这些国家在COVID研究中的代表性往往不足。





唐教授说：“许多试验都是在北美和欧洲等高收入国家进行的，这些研究结果可能不适用于更广泛的民族组合。”



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