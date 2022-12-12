首席医疗官：因可能出现新冠病毒新变种,未来两年内可能出现更多感染潮

COVID-19 Virus

COVID-19 Virus Source: Getty / Getty Images

首席医疗官保罗·凯利称，在政府发布了2023年新的管理计划后，新冠病毒的威胁可能是未来一段时间内生活的一部分。

保罗·凯利教授表示，澳大利亚正在过渡到使用与其他呼吸道病毒类似的方法来管理新冠病毒，包括引入更严格的免费聚合酶链反应PCR测试规则，患者将需要医生或护士的转诊。

但他说，因为可能出现新的变种，包括那些能够部分逃脱免疫反应的变种。因此疫情远未结束，至少在未来两年内可能出现更多的感染潮。
READ MORE

澳洲永居可能会因为哪些不当行为被取消？

欧盟爆发贪腐丑闻

SBS早新闻（12月12日）

琴鸟艺术音乐会为原住民儿童奏响

SBS晚新闻（2022年12月12日）



分享
Published 13 December 2022 at 8:11am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS