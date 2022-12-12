首席医疗官：因可能出现新冠病毒新变种,未来两年内可能出现更多感染潮

首席医疗官保罗·凯利称，在政府发布了2023年新的管理计划后，新冠病毒的威胁可能是未来一段时间内生活的一部分。





保罗·凯利教授表示，澳大利亚正在过渡到使用与其他呼吸道病毒类似的方法来管理新冠病毒，包括引入更严格的免费聚合酶链反应PCR测试规则，患者将需要医生或护士的转诊。





但他说，因为可能出现新的变种，包括那些能够部分逃脱免疫反应的变种。因此疫情远未结束，至少在未来两年内可能出现更多的感染潮。







