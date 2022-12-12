澳洲永居可能会因为哪些不当行为被取消？

如今取得永居签证的难度越来越高，但是千辛万苦好不容易拿到的永居签证，却可能因为一些不当行为导致最后作废。取消的原因尽管各有不同，但是却会改变我们的生活和未来的人生规划。来自澳和律业的林律师将通过近期的一些真实案例为大家提供警示。



READ MORE SBS早新闻（12月12日）