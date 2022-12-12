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澳洲永居可能会因为哪些不当行为被取消？

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Published 13 December 2022 at 7:57am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS

哪些不当行为却可能导致澳洲永久居留签证被取消。欢迎点击收听。

Published 13 December 2022 at 7:57am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS
如今取得永居签证的难度越来越高，但是千辛万苦好不容易拿到的永居签证，却可能因为一些不当行为导致最后作废。取消的原因尽管各有不同，但是却会改变我们的生活和未来的人生规划。来自澳和律业的林律师将通过近期的一些真实案例为大家提供警示。
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