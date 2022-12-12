SBS 普通话电台其他收听方式 澳洲永居可能会因为哪些不当行为被取消？Play09:18SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.51MB)Published 13 December 2022 at 7:57amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 哪些不当行为却可能导致澳洲永久居留签证被取消。欢迎点击收听。Published 13 December 2022 at 7:57amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS如今取得永居签证的难度越来越高，但是千辛万苦好不容易拿到的永居签证，却可能因为一些不当行为导致最后作废。取消的原因尽管各有不同，但是却会改变我们的生活和未来的人生规划。来自澳和律业的林律师将通过近期的一些真实案例为大家提供警示。READ MORESBS早新闻（12月12日）分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月12日）欧盟爆发贪腐丑闻超加工食品会增加疾病风险 如何更好地选择加工食品？【消费热线】租客认为房东涨租不合理该怎么办？