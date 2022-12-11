SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月12日）Play13:03SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.95MB)Published 12 December 2022 at 9:14amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 12 December 2022 at 9:14amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS联邦联盟党和新州联盟党政府就能源价格上限存分歧；儿童牙科福利计划资金支持延长四年；欧洲议会副主席涉嫌腐败被停职；蔡英文会见日本高级政策主管。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE山雾蛙被列为灭绝物种 最后一次出现在1990年【生活杂志】 墨尔本或增三座女性雕塑 包括赫莲娜创始人Helena Rubinstein美国记者于卡塔尔报道世界杯期间死亡纪录片《哈里和梅根》在Netflix播出 加深皇室裂痕分享Latest podcast episodes琴鸟艺术音乐会为原住民儿童奏响【生活杂志】 墨尔本或增三座女性雕塑 包括赫莲娜创始人Helena Rubinstein纪录片《哈里和梅根》在Netflix播出 加深皇室裂痕SBS早新闻（2022年12月11日）