琴鸟艺术音乐会为原住民儿童奏响

目前还在美国读书的Grace为了参加近期在Surry Hill汤姆·曼恩剧院举行的琴鸟艺术音乐会，数周前专程从洛杉矶不远万里赶回悉尼。年仅16岁的她也是这场音乐会的策划者之一 。





琴鸟艺术音乐会始于2018年，演出人员的年龄在 9-19 岁之间分别来自澳洲的不同学校。而让他们相聚一堂共同奏响华美乐章的则是一个共同的目标：为默里岛原住民儿童义演募捐。





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