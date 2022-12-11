琴鸟艺术音乐会为原住民儿童奏响

SBS 普通话电台其他收听方式 琴鸟艺术音乐会为原住民儿童奏响Play08:48SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.05MB)Published 12 December 2022 at 6:31am, updated an hour ago at 6:50amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 今年刚16岁的Grace从2018年就开始与好友共同策划组织了为原住民儿童义演募捐的艺术音乐会。欢迎点击收听。Published 12 December 2022 at 6:31am, updated an hour ago at 6:50amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS目前还在美国读书的Grace为了参加近期在Surry Hill汤姆·曼恩剧院举行的琴鸟艺术音乐会，数周前专程从洛杉矶不远万里赶回悉尼。年仅16岁的她也是这场音乐会的策划者之一 。琴鸟艺术音乐会始于2018年，演出人员的年龄在 9-19 岁之间分别来自澳洲的不同学校。而让他们相聚一堂共同奏响华美乐章的则是一个共同的目标：为默里岛原住民儿童义演募捐。欢迎收听本台记者与Grace的对话。READ MORESBS早新闻（2022年12月11日）纪录片《哈里和梅根》在Netflix播出 加深皇室裂痕新州HSC成绩意外泄露 教育部长：系IT问题所致摩洛哥1-0爆冷击败葡萄牙 37岁C罗落泪离场分享Latest podcast episodes【生活杂志】 墨尔本或增三座女性雕塑 包括赫莲娜创始人Helena Rubinstein纪录片《哈里和梅根》在Netflix播出 加深皇室裂痕SBS早新闻（2022年12月11日）【园艺热线】从金岛的海带说起：Seasol是万能肥吗？