摩洛哥1-0爆冷击败葡萄牙 37岁C罗落泪离场

在世界杯四分之一决赛上，北非国家摩洛哥1-0爆冷击败欧洲强队葡萄牙，晋级四强。





葡萄牙队止步世界杯八强，现年37岁的葡萄牙巨星C罗落泪离场，他的世界杯生涯或就此划上句号。





摩洛哥创造了非洲球队在世界杯的最佳战绩，成为历史上首支晋级世界杯四强的非洲球队。赛后，摩洛哥门将布努再次当选全场最佳。



摩洛哥将在半决赛中对战法国队。



READ MORE 还剩不到两周！一文尽知如何收看本届世界杯决赛

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。