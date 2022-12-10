摩洛哥1-0爆冷击败葡萄牙 37岁C罗落泪离场

在世界杯四分之一决赛上，北非国家摩洛哥1-0爆冷击败欧洲强队葡萄牙，晋级四强。

葡萄牙队止步世界杯八强，现年37岁的葡萄牙巨星C罗落泪离场，他的世界杯生涯或就此划上句号。

摩洛哥创造了非洲球队在世界杯的最佳战绩，成为历史上首支晋级世界杯四强的非洲球队。赛后，摩洛哥门将布努再次当选全场最佳。
摩洛哥将在半决赛中对战法国队。
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Published 11 December 2022 at 9:30am
Source: SBS