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SBS早新闻（2022年12月11日）

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Published 11 December 2022 at 10:00am
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新州高考HSC成绩意外泄露；澳洲制裁伊朗侵犯人权行为；美国记者报道世界杯时死亡；非洲球队首次晋级世界杯四强。

Published 11 December 2022 at 10:00am
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