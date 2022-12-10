SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年12月11日）Play14:49SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.57MB)Published 11 December 2022 at 10:00amSource: SBS 新州高考HSC成绩意外泄露；澳洲制裁伊朗侵犯人权行为；美国记者报道世界杯时死亡；非洲球队首次晋级世界杯四强。Published 11 December 2022 at 10:00amSource: SBSREAD MORE新州HSC成绩意外泄露 教育部长：系IT问题所致警方与ATO联合 搜查非法使用软件避税的企业SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【生活杂志】 墨尔本或增三座女性雕塑 包括赫莲娜创始人Helena Rubinstein纪录片《哈里和梅根》在Netflix播出 加深皇室裂痕【园艺热线】从金岛的海带说起：Seasol是万能肥吗？想吃冰淇淋但不想长肉？营养师教您选择瘦身冰淇淋