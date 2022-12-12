SBS 普通话电台其他收听方式 欧盟爆发贪腐丑闻Play04:33SBS 普通话电台其他收听方式 December 10, 2022 EU vice President Eva Kaili arrested amid Brussels corruption probe Source: AAP / IPA/Sipa USA下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.17MB)Published 12 December 2022 at 8:13pm, updated an hour ago at 8:42pmBy Brooke YoungSource: SBS 一名比利时法官指控四名嫌疑人收受一个海湾国家的金钱和礼物，并因此做出了一个影响欧洲议会的决定。Published 12 December 2022 at 8:13pm, updated an hour ago at 8:42pmBy Brooke YoungSource: SBS欧洲议会的成员之一、 副议长、希腊社会党人伊娃·凯利 （Eva Kaili）已被暂停其权力和职责，但目前尚不清楚她是否被指控犯有任何罪行。在上周五（12月9日）进行的16次突袭搜查中，比利时警方没收了大约 60万欧元（约合 93万1千澳元）的现金。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月12日）超加工食品会增加疾病风险 如何更好地选择加工食品？【消费热线】租客认为房东涨租不合理该怎么办？SBS早新闻（12月12日）