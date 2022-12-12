欧洲议会的成员之一、 副议长、希腊社会党人伊娃·凯利 （Eva Kaili）已被暂停其权力和职责，但目前尚不清楚她是否被指控犯有任何罪行。





在上周五（12月9日）进行的16次突袭搜查中，比利时警方没收了大约 60万欧元（约合 93万1千澳元）的现金。





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