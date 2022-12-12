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欧盟爆发贪腐丑闻

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Italy: EU vice President Eva Kaili arrested amid Brussels corruption probe

December 10, 2022 EU vice President Eva Kaili arrested amid Brussels corruption probe Source: AAP / IPA/Sipa USA

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Published 12 December 2022 at 8:13pm, updated an hour ago at 8:42pm
By Brooke Young
Source: SBS

一名比利时法官指控四名嫌疑人收受一个海湾国家的金钱和礼物，并因此做出了一个影响欧洲议会的决定。

Published 12 December 2022 at 8:13pm, updated an hour ago at 8:42pm
By Brooke Young
Source: SBS
欧洲议会的成员之一、 副议长、希腊社会党人伊娃·凯利 （Eva Kaili）已被暂停其权力和职责，但目前尚不清楚她是否被指控犯有任何罪行。

在上周五（12月9日）进行的16次突袭搜查中，比利时警方没收了大约 60万欧元（约合 93万1千澳元）的现金。

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