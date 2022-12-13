专家：建议参加圣诞新年活动前评估COVID风险

要点： 专家们建议在参加社交聚会前进行抗原检测；

当局敦促民众尽量在户外举办派对；

澳大利亚老年人和残障人士仍然是最有可能罹患COVID-19重症的人群。

悉尼居民秋子（Akiko Pollock）因疫情与母亲远隔重洋三年。如今，她迫不及待地希望见到从日本赶来的母亲与她的三个孙子一起过圣诞节和新年。





秋子的母亲已经完全接种了疫苗，但由于她的年龄和慢性病，全家人正在采取额外的预防措施。





秋子告诉SBS：“我们不想太过担心，但我们会确保彻底洗手和消毒，并照顾彼此的健康。”





由于澳大利亚目前的新冠疫情，这个家庭已经决定避免去拥挤的地方和聚会。



秋子一家人 Credit: Akiko Pollock 新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）博士说，重症风险较高的弱势群体和老年人应该咨询他们的全科医生，以制定COVID安全计划。





“他们可能会给你一份病理学表格，让你更易获得PCR检测，并会让你知道你是否有资格使用COVID抗病毒药物，”钱特博士说。





她补充说：“确保你的疫苗接种状态保持在最新，因为疫苗仍然是预防重症的最佳保护措施。”





迪肯大学流行病学副教授哈桑·瓦利（Hassan Vally）说，应该让弱势人群选择评估他们的感染风险和参加社交活动的好处。





“人们不应该假设他们了解优先事项和风险，”瓦利博士说。



迪肯大学流行病学副教授哈桑·瓦利 Credit: Hassan Vally 澳大利亚首席护理和助产士官麦克米伦（Alison McMillan）教授说，澳大利亚老年人和残障人士仍然是最容易受到COVID-19重症威胁的人群。





麦克米伦教授说：“如果你去探望残障或老年护理院的亲人，请提前计划并检查任何探访要求。”





她敦促居民继续保持健康的卫生习惯，如彻底清洗或消毒双手以及良好的咳嗽礼节。



聚会注意事项

维州政府表示，有症状的居民在参加圣诞或新年聚会前应进行COVID-19检测。





如果居民的检测结果呈阳性，还需要隔离至少五天。



瓦利博士说，在参加大型社交聚会之前进行快速抗原检测（RAT）可以帮助弱势人群。





“然而，最重要的是，如果你目前有任何呼吸道症状或仍在从近期的COVID感染中恢复，无论你的COVID检测结果是否呈阳性，你都不应该参加聚会。”



举办聚会时应采取的预防措施

瓦利博士说，居民应该在户外举办聚会，并采取一切可行的措施来减少COVID的传播。





“任何改善空气流通的措施都能减少呼吸道病毒的传播，”他说。



举办活动的居民可以使用风扇和空调，或通过打开门窗最大限度地提高通风。





“限制客人的数量，并鼓励他们在参加之前进行抗原检测，或在某些情况下佩戴口罩，”瓦利博士说。





“此外，确保宾客有足够的空间进行活动，并经常对表面进行清洁和消毒。”



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。