澳大利亚仍存性别薪酬差距 与他国相比情况如何？

要点： 2022年，性别薪酬差距停滞在22.8%，女性的平均收入比男性少26596澳元；

工作场所性别平等机构表示，这是薪酬差距首次出现停滞；

在《2022年全球性别差距报告》中，澳大利亚在性别平等方面排在世界第43位。

新的研究显示，澳大利亚在解决性别薪酬差距方面没有进展。





根据联邦政府机构 “工作场所性别平等机构”（WGEA）的数据，澳大利亚女性和男性之间的性别薪酬差距已经停滞在22.8%。





那么性别薪酬差距实际上是什么？它是如何发生的？澳大利亚与其他国家相比情况如何？



澳大利亚的情况是怎样的？

周一（12月12日），工作场所性别平等机构发布了澳大利亚的性别平等计分卡，计分卡显示，在2021-22财年，女性的收入平均比男性少26596澳元。





工作场所性别平等机构2021-22年雇主普查还发现，男性更有可能担任管理职位，即使在女性主导的行业，如医疗保健和教育。





女性首席执行官的数量为22%。



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什么是性别薪酬差距？

顾名思义，性别薪酬差距是指女性的收入总体上低于男性。





它不仅包括女性在相似的工作岗位中获得较低的薪酬，而且包括领导岗位和董事会中女性成员较少，或因家庭原因女性退出全职工作。





平等权利联盟（Equality Rights Alliance）是一个倡导妇女平等、领导力和承认多样性的网络。其召集人海伦·达利-费希尔（Helen Dalley-Fisher）告诉SBS新闻，目前存在两种性别薪酬差距。



她说：“有一种薪酬差距是在你的基本工资上，如果得到的薪资金额相同，我们往往看不到这种差距......但真正大的薪酬差距是在总的酬劳。”





她指出：“这是关于女性有多少机会能像男性一样出人头地，而像兼职工作来照顾别人这样的情况是一个真正的大障碍。”



性别薪酬差距是如何发生的？

工作场所性别平等机构负责人玛丽·沃尔德里奇（Mary Wooldridge）告诉SBS新闻，有三个主要因素导致了性别薪酬差距。





这些因素包括系统性的偏见，女性的职业发展由于养育子女和照顾他人而被中断，以及女性和男性主导的行业的薪酬差异。





她指出：“第一个因素是在招聘、晋升和加薪方面对女性的歧视和偏见，第二个因素是女性离开职场的时间，然后以较低的薪资水平或可能是兼职的方式重返，第三个因素是行业和职业的隔绝。”





她说：“我们有高度女性化的行业，这些行业往往薪资很低，而高度男性化的行业，如采矿业，往往薪资很高。”



澳大利亚与世界其他国家相比如何？

根据《2022年全球性别差距报告》，在性别平等方面澳大利亚排名世界第43位。





冰岛、芬兰和挪威位居前三，新西兰排名第四。



Data has revealed women in Australia are earning nearly $26,000 less than their male colleagues. Source: SBS 排名的依据是经济机会、教育、健康和政治领导。





在经济参与和机会方面，澳大利亚排在第38位。



移民和来自多元文化背景的女性面临更多障碍

工作场所性别平等机构收集了关于年龄、性别和居住地的数据，但还没有计入其他多元化因素的数据，比如员工是否来自不同的文化或语言背景。





据达利-费希尔女士说，来自移民或难民背景的女性，以及原住民女性，可能会面临更大的薪酬差距。





她说：“如果你来自移民或难民背景，薪酬差距可能会更大......你更有可能在女性主导的行业工作，这意味着你更有可能收入较低。”





“我们还发现，移民和难民女性很可能在进入领导岗位方面面临更大的障碍......种族主义和性别歧视的综合效应使其不仅难以进入领导岗位，而且太难尝试。”



如何改善薪酬差距？

政府已经推出了几项举措来解决性别薪酬差距问题，包括更新《公平工作法》的目标，以增加薪酬公平和透明度，并进行幼托改革，以帮助女性重返工作岗位。





沃尔德里奇女士说，职场也需要将性别平等作为商业战略的一个要素。





她说：“绝对重要的是，要有一个领导层的承诺，并贯彻于整个机构。”





“实行性别平等方面的措施需要有结果和问责，我们需要做薪酬差距分析，这样我们就知道差距在哪里，然后我们就可以判断出问题并采取行动。”



