【安居澳洲】如何正确丢弃硬质大件垃圾？

最近的数据表明，澳大利亚人的人均垃圾生产量居世界第三，我们的大部分垃圾最终都进入了垃圾填埋场。





这包括地方议会收集的、人们不再需要的家居用品，而这些物品属于硬垃圾。这是地方政府提供的垃圾回收服务的内容之一。





The ‘out of sight, out of mind’ approach to hard waste is misguided, as most of it will end up in landfill Credit: Getty Images/Ingrid Nagy / EyeEm 亚历杭德拉·拉克莱特 (Alejandra Laclette) 是澳大利亚非营利性环保组织 Planet Ark 的回收活动经理。





她说，家具就是为什么大多数被归类为硬质垃圾的物品没有得到回收利用的一个例子。





“这是无法回收的一个很好的例子。 你想一想，家具是用这么多不同的材料制成的，比如说沙发。 也许底座或主体是木头做的，然后周围有织物、纺织品，有填充物。 ”





几乎不可能正确回收整个沙发，或者在经济上不划算。 所以，那沙发将最终进入垃圾填埋场。 Alejandra Laclette, Senior Recycling Campaigns Manager, Planet Ark

悉尼的Blacktown市议会是澳大利亚众多为无法重复使用或回收的家居用品提供硬质大件垃圾收集服务的城市之一。





他们使用预订系统而不是指定的区域收集日。





玛丽亚·宏德洛贾尼斯（Maria Hondrogiannis ）是该市议会负责废物处理的项目官员。 她解释了这个系统是如何工作的。





“我们是用电话预约的服务。 因此，居民需要给我们打电话或上网，我们将为他们提供下一个可用的预订日期。 有一些市政区域是轮流或按计划进行的。 我们在这里不这样做； 我们Blacktown市议会不实行一年 12 次的回收工作，居民需要为这些大件垃圾收集进行预订。”





在预订硬质垃圾清除服务或使用定期收集时，居民需要遵守某些条件，包括对垃圾数量和类型以及处理方法的限制。





不同司法管辖区的要求不同，因此最好与您所在的市议会进行核实，因为否则您可能会被罚款。





宏德洛贾尼斯女士强调了适用于Blacktown和大多数市政府的一项关键规则。





“这些物品要到收集日期的前一天才能放出来。 这是为了减少诸如邻居非法倾倒和因非法倾倒而将不合规材料添加到回收品中的情况发生。 如果出现违规情况，我们会尝试并始终首先对居民进行教育，让他们做正确的事并遵守我们的规定。 但是，违规居民可能会被处以最高4000澳元的罚款。”



Check council requirements on how you should place hard waste for collection and safety considerations, to avoid having things left behind. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm 可接受的硬质垃圾因不同的市议会而有不同的规定。





墨尔本的 Merri-bek 市议员马克·瑞雷（Mark Riley） 举例说。





“硬质垃圾是指家具、床垫和床垫架。 还有白色家电，从洗衣机到洗碗机、冰箱、冰柜等等，还有地毯和地毯衬垫。 还有废金属、木材和平板玻璃。”



Illegal dumping can cost offenders thousands of dollars in fines. Credit: Getty Images/Tobias Titz 某些物品不能作为硬质垃圾丢弃，包括建筑材料。





“我们不收集建筑材料。 这很重要，因为很多人都弄混了。 因此，如果您要对房屋进行翻新或建造，则不应将所有拆除的材料都扔掉。 你必须通过废物回收服务处理这些东西。”





我们也不回收化学品、油、有毒的东西、或者油漆以及轮胎、豆袋或聚苯乙烯之类的东西。 Councillor Mark Riley, Merri-bek City

Some councils will accept e-waste through hard waste collection. Credit: Getty Images/KSChong 维多利亚州是禁止将电子垃圾填埋的司法管辖区之一，因为电子垃圾含有有害物质。 这意味着除非在其网站上另有说明，否则该州的地方政府将不会在其硬质垃圾回收中接受电子垃圾。





Sustainability Victoria 临时首席执行官 马特·吉内维尔（Matt Genever） 解释道。





“电子垃圾是指任何带有插头、电池或电源线的东西，这些东西不允许被送往垃圾填埋场。 无论您在澳大利亚的哪个地方，同样的原则确实适用，您不应该将电子垃圾放入家中的任何垃圾桶中。 所以，任何东西，比如电视、电池、吹风机和冰箱，都需要在特定地点进行处理。”





吉内维尔先生说，您可以去市政府设置的转运站寻找接受和回收电子垃圾的设施。





“但如果是更小的东西，比如电池或手机，澳大利亚各地确实有数千个地方可以处理这些东西。 超市或 Harvey Norman 的商店或 Officeworks 商店，这些类型的设施通常有一个处理点。”





硬质垃圾收集通常不接受油漆。 不需要的油漆及其包装可以通过Paintback丢弃，Paintback是一项全国性的免费服务，接受家庭报废和未使用的油漆，以避免这些东西将进入垃圾填埋场和水道中。





各州和领地还开展免费计划，以安全处理包括化学品在内的有毒家居用品。





吉内维尔先生解释了为什么这些产品应该单独地、以负责任的方式扔掉。





“清洁剂、漂白剂，甚至去除指甲油等化学品都可能是危险的。 像杀虫剂、杀虫剂、任何燃料、任何煤气罐，它们都是危险品，绝对不应该放在你的垃圾桶里，更重要的是，永远不应该倒进你的下水道。 这些东西需丢弃在一个特殊的处理点。”



Chemicals including cleaners, bleach, insect sprays, pesticides, any fuel, or gas canisters, shouldn't be put out as hard waste, nor put in your bin or tipped down your drain. Credit: Getty Images/Fertnig 一些市政厅并不鼓励人们从另一户人家的垃圾堆中寻找硬质垃圾，并对违规者处以罚款。 因此，最好检查您所在地区的规定。





瑞雷议员说，Merri-bek 市议会积极鼓励居民让不需要的物品获得第二次生命，前提是他们这样做是安全的。





“如果你正在捡东西，你有责任检查它是否可以安全地重复使用，特别是如果它是电子产品。 你需要进行检查或修理。”



事实上，我们真的在鼓励人们修理东西。 我们也仍然鼓励人们进行共享和重用物品。 你可以通过社交媒体上的大量在线服务，发布你打算丢弃的东西。 因为你会知道，它可能是一件非常好的家具，你不想将其放入废物处理系统，你只是希望它能被重复使用。 Councillor Mark Riley, Merri-bek City

另外，还有一个网上的“硬垃圾拯救”（hard rubbish rescue）小组，成员可以在上面张贴他们要废弃的物品的照片，需要的人可以拿走。



A good piece of furniture can be repaired to avoid putting it into the waste system Credit: Getty Images/AJ_Watt Planet Ark 的亚历杭德拉·拉克莱特 (Alejandra Laclette) 表示，有许多不同的选择可以确保您的物品不会被浪费。





“如果你把东西放在 Gumtree 或 Facebook 上，并且说明是免费的，就会有人拿走。 甚至人家可以上门去拿，这样您就不必亲自动手将其放在路边。 您也可以出售它，或者也可以将它们捐赠给慈善商店。 但请注意，无论何时捐赠东西，它都必须处于良好的可转售状态，否则，它最终会被填埋。 而且那些慈善机构还要花钱这样做。”





请咨询当地市议会，了解在您所在地区处理硬垃圾的方法。





Planet Ark 网站 recyclingnearyou.com.au也提供了有价值的信息。





“请记住，废物在被浪费之前不是废物。 如果您想为处理您的物品找到不同的解决方案，请访问recyclingnearyou.com.au，上面有对床垫、白色家电、油漆、电池等物品进行处理的所有不同选择，以便您可以负责任地处理它们。 ”





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