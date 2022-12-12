六人在昆州乡村地区一处房屋内死亡 包括两名警察

要点 在昆州的一次伏击中，两名警察和一名公众被枪杀；

澳联社获悉，三名袭击者在与警察的交火中被击毙；

警察局长卡罗尔（Katarina Carroll）说，这一可怕的事件对受害者的家庭和整个组织都是毁灭性的。

昆州达令唐斯（Darling Downs）的一处位于偏远地区的房屋发生伏击事件，两名警察和一名民众遇害，随后警方开枪击毙三人。





昆州警察工会主席将这次袭击描述为“一次无情的、有计划和有针对性的处决”，而总理则将其描述为“令人心碎的”。





以下是我们目前知道的情况。



警员在乡村房屋内遭枪击

周一（12月12日）早些时候，四名警察在这处与外界隔绝的乡村房屋内调查关于新州一名失踪人员的报告时，遭到了枪击。





警方进行了还击，但两名警察受了重伤，当场死亡。





据了解，在伏击中死亡的警察为一男一女，均二十余岁，曾驻扎在附近的塔拉（Tara）。



周一下午4点45分，至少有两名枪手向位于维安比拉（Wieambilla）的Wains Road的这处房屋开火，另有两名警察受伤。





当局表示，随后在该房屋发生了包围局势，专家警察和警察民航（PolAir）作出响应。





警方在周二清晨的一份声明中说：“晚上10点30分后不久，两名男性和一名女性在与警方的对抗中被射杀。”





根据警方的消息，这两名男子是兄弟，这名女子是其中一人的伴侣。



“无情的、有计划的、有针对性的处决”

警察局长卡罗尔说，这一可怕的事件对受害者的家庭和整个组织都是毁灭性的。





她在周一深夜的媒体会议上确认包括两名警察在内的三人死亡时，强忍泪水。



她说：“我还想向所有在现场协助并在今晚继续应对的警察和急救人员表示敬意。”





“不幸的是，这是我们近来在单一事件中遭受的最大生命损失......这是一个毁灭性的消息。”





昆州警察工会主席伊恩·利弗斯（Ian Leavers）说：“今晚这些凶手的行为是绝对不可接受的。”





他将这次袭击描述为“对我们的同事和亲人的无情的、有计划的和有针对性的处决”，被杀害的警察很年轻，“服役时间很短”。





“地面上的两名警察，他们被冷血地处决了......这本不应该发生。这是完全出乎意料的。”



紧急声明仍在实施中

周二上午，维安比拉地区的紧急声明仍然有效，并在该地区建立了一个犯罪现场。





该声明涵盖了Chinchilla Tara Rd、Wieambilla Rd、Bennetts School Rd和Mary Street地区。



An exclusion zone has been set up by Queensland Police following the fatal shooting of two police officers in rural Queensland, at Wieambilla. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 警方将调查事件的经过，并由道德标准指挥部代表验尸官进行概述。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）早些时候曾表示，对于因公殉职的昆州警察的家人和朋友来说，这是一个令人心碎的损失。





他在推特上说：“我对今晚所有悲伤的人表示哀悼——澳大利亚与你们一起哀悼。”



反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）是一名前昆州警察，他也被这场悲剧所触动。





他写道：“今晚从昆州西部传来的那些警察被谋杀的的消息令人深感悲痛。”





“警察每天都面临危险，以便让我们远离危险。”





昆州州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）说，这些死亡是一个“可怕的悲剧”，与此同时，西唐斯（Western Downs）地区市议会市长保罗·麦克维（ Paul McVeigh）说他的社区被击垮了。





麦克维说：“这绝对是我们社区的悲剧。”



