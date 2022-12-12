SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月13日）Play15:29SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.17MB)Published 13 December 2022 at 9:28amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 13 December 2022 at 9:28amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS明年起，患者需转诊才能获得免费核酸检测；2023年起，政府补贴的心理咨询数量将减少一半；悉尼一个家庭圣诞颂歌活动的烟花表演出现意外；德国和波兰国防部正在讨论飞机防御系统部署。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE首席医疗官：因可能出现新冠病毒新变种,未来两年内可能出现更多感染潮澳洲永居可能会因为哪些不当行为被取消？报告指中国在澳大利亚设置2处秘密警察站点“圣诞老人超忙”：澳大利亚家庭别样过节 这是没有礼物的圣诞节分享Latest podcast episodes【现场说法】医生临时接管患病婴儿监护权 法院选择临时监护人主要考量哪些因素？澳洲永居可能会因为哪些不当行为被取消？SBS晚新闻（2022年12月12日）欧盟爆发贪腐丑闻