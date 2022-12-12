“圣诞老人超忙”：澳大利亚家庭别样过节 这是没有礼物的圣诞节

Cheryln Sue 家中已装饰了圣诞树，她的孩子会和圣诞老人拍照，但和许多澳大利亚人不同的是，她的孩子不会收到来自妈妈或圣诞老人的礼物。





这位三十九岁的两孩之母是其中一个以不同方式过圣诞节的家长，虽然她觉得对其他人来说“似乎颇吓人”。





Cheryln 从未给她的四岁儿子或两岁女儿买过圣诞或生日礼物，她认为其他家庭也不应该有这样的压力。她反而更愿意为子女提供不一样的体验。





她说：“那天他们不需要打开什么礼物，他们对生活感到很兴奋，例如对圣诞日下午去海滩吃炸鱼薯条感到很兴奋。”





“他们知道自己不需要什么，他们想要走出家门，想要见到别人，想和其他人玩，想结识新朋友，这就是他们现在的渴求，这岂会是坏事？”



Cheryln Sue with her two children. Source: Supplied Cheryln住在悉尼北岸，她表示很清楚自己十分幸运，可以有权决定将钱花在什么地方。她的家庭没有经济上的困难，孩子已经有很多玩具，所以她决定不买礼物并非为了省钱。





“我是独生女，在新加坡长大，你可以想像到我的生活有多幸福，以前是，现在也是。”





“我知道自己多么幸运，所以我决定自己的孩子过这样的生活，这真的是一个大转变。”





“我们都很清楚这一领域竞争很大......我不想（孩子）参与这种竞争，因为都是物质上的，总有人拥有的比你多，有人花的钱比你多，但也有人比你少。”





不过，她的观点令亲友感到困惑。





“即使是我的父母也认为‘你为什么要这么做？你在做什么？’”





“圣诞节经常听到‘圣诞怪杰’这个词，我倒很乐意接受，因为我明白我们的想法并非每个人都认同。”





但她说其他人尊重她的决定。





“我妈妈会说，‘噢，你小时候我们没有用这样的价值观教育你，但你在成长过程中学会了这一点，这很好。’”





“我只觉得当这个社会越来越物质化的时候，我们对某些小事要坚持到底...... 感恩能够体验生活——有很多东西可以体验，无需买玩具。”



“圣诞老人超忙”

Cheryln说，她会带孩子吃他们最爱的食物和四处历奇，以此代替送圣诞和生日礼物。她的家人住在澳大利亚、新西兰和亚洲等地。





如果亲友坚持送礼物给她的孩子，她会提议购买柔道课程或动物园入场券，而不是玩具。





“我们可以去体验很多，不一定要具体的玩具什么的。”





Cheryln 的孩子相信有圣诞老人，但她会解释圣诞老人要帮助其他人。





“我们有解释圣诞老人超忙，他喜欢送礼物给小朋友，但因为你们是拥有很多东西的小朋友，你们要什么有什么，而圣诞老人需要帮助一些没有那么多东西的小朋友。”



Cheryln Sue's children believe in Santa but don't ask him for gifts. Source: Supplied Cheryln说，去年圣诞节，她的儿子在当地的购物中心要求圣诞老人在圣诞节时与他一起玩，而不是给他送礼物，她为此感到骄傲。





她说：“我认为我们强调了给予的精神，我相信这是圣诞节的意义，不只是物质上的施予——而是付出我们的时间和努力。”



我们强调这种给予的精神...... 付出我们的时间，付出我们的努力。 Cheryln

去年，她的儿子选择把收到的装满巧克力的圣诞袜送给一个无家可归的人，他在数月前曾经问过她有关问题。





“他非常关心，他问‘没有人送礼物给他们吗？他们没有零食吗......一个三岁小朋友最关心的是他们的零食从哪里来。”





“当时他三岁，决定放弃礼物，我只是跟从他。”





她之后带儿子去买食物捐给救世军。





“他很开心，” 她说。



Cheryln's son handing over a bag of groceries to the Salvation Army. Source: Supplied Cheryln说她不反对礼物，但如果她的孩子收到其他人送的玩具，他们会将一件旧玩具捐给慈善机构，“这样他们可以确保旧玩具是转赠给更有需要的小朋友。”





“即使是在家里面，我们都需要一个循环经济。”



Meagan给孩子买二手玩具

Cheryln是另一位以自己的方式过圣诞节的母亲。这位三十七岁的妈妈住在悉尼，和 Cheryln同一区，她给11岁和7岁的孩子买二手玩具。





她说：“我开始这样做主要是因为注意到孩子们玩一些东西就几个月，然后很快就失去了兴趣了。”





“我觉得经常买新礼物真的很贵，当他们玩厌了，那东西差不多仍然是新的。”





“所以我想可能其他家庭都是这样，当我搜寻二手物品时、发现那些东西几乎都是新的。”



Meagan Le Coq with her two children. Source: Supplied Meagan会告诉孩子圣诞老人很担心世界和环境的现状，并试图尽自己的一份力，回收保存完好的礼物。





“我们会说你可能会收一份二手礼物，因为如果圣诞老人回收到一些你想要的东西，而那玩具是完好无缺的，他会乐于见到你是玩具的第二个主人，而不是送一件用更多礼品纸包装的新玩具给你。”





她说，子女毫不介意礼物不是新买的。





“他们从来没有问‘为什么不是放在原包装盒内’......对他们来说，只要收到他们想要的东西就开心了。”



Meagan Le Coq poses with Santa along with her husband and two children. Source: Supplied Meagan也会在年底和孩子一起收拾玩具，挑选一些玩具给圣诞老人带回去转赠他人。





她希望不要去增加不必要的浪费。





“你见到巿议会垃圾车有很多被丢弃的新玩具，其实可以放到脸书（Facebook）巿集上卖给其他想要的人。”





“那些玩具仍然可以保存很久，但就被丢弃送往垃圾填埋场。”



孩子们各适其式

Goodstart早期学习幼儿中心的全国教学负责人梅格·帕内尔（Meg Parnell）表示，孩子们用一系列不同的方式庆祝圣诞节。





她说：“他们在很年幼的时期所理解的比我们想像的要多。”





“他们有能力做决定，不仅仅只是为了符合自己的最佳利益，也是为了其他人的最佳利益。”





她认为，Cheryln和Meagan对庆祝节日采取了道德或哲理性的方式，而且她们也和孩子们分享这种庆祝的方式。





“她们的孩子都一同参与，她们都用适合孩子年纪的方法去解释。当你以适合他们发育的水平提供信息时，孩子们当然有能力参与这类伦理和道德辩论。”



Children can cope with different approaches to Christmas. Source: Getty / Miguel Sanz 帕内尔表示，孩子想要什么和需要什么是两回事。





“孩子们需要的是陪伴的时间，他们需要生命中有一个重要的人陪伴，给他们安全感，一个对他们的生命有参与和感兴趣的成年人，和他们谈天说地，爱护他们、关心他们。”





“除了这些基本需要，其他所有都是适随尊便，视乎每个家庭和个人做法。”





帕内尔说，圣诞节有不同的庆祝方式，也是教导孩子包容多元化的一个好机会。





“对于他人的评判，关键是教导孩子怎样应对，要知道那是纯粹个人的看法，我们的看法也不一定是正确的，那只是对我们可行的方式。”





“我们要和孩子沟通对话，帮他们释放和应对因为家庭决定而可能受到的情绪上和社会上的压力。”





帕内尔表示很多家长给自己压力去用某种方法行事，尤其是圣诞节期间。救世军新公布的一项调查结果显示，每七名澳大利亚人当中就有一人担心因生活成本上升的压力，今年没有圣诞礼物送给孩子。





帕内尔女士表示，父母有很多方法可以缓解压力。





“很多慈善机构为家庭提供支援，他们不用羞于启齿。”





“另外，跟孩子们谈谈他们所拥有的东西，我觉得重要的是心存感恩而不是互相比较。”





她认为家庭不应该纠结于他们不能为孩子做什么，甚至告诉孩子他们没钱过圣诞节。





“应该注重‘这是我们可以做的，这是我们家的做法，这是我们所感激的。’”





“孩子真正需要的是你和他们的关系，还有你陪伴在他们身边，关怀他们，所以无需自责。”



