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【现场说法】医生临时接管患病婴儿监护权 法院选择临时监护人主要考量哪些因素？

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Published 13 December 2022 at 10:43am, updated 6 minutes ago at 10:52am
By Vincent Cheng, Jason Liu
Presented by Vincent Cheng, Jason Liu
Source: SBS

出于健康和安全考量，新西兰一家法院暂时接管了一名患病婴儿的监护权。

Published 13 December 2022 at 10:43am, updated 6 minutes ago at 10:52am
By Vincent Cheng, Jason Liu
Presented by Vincent Cheng, Jason Liu
Source: SBS
新西兰的一名婴儿需要接受拯救生命的心脏手术，但其父母担心手术所输血液可能来自新冠疫苗接种者。最近，新西兰的一家法院判定主治医生接管该患病婴儿的临时监护权。

在本期《现场说法》热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊从案例出发，和听友们聊了聊临时监护权的话题。

郑律师表示，案例中的临时监护人主要为孩子做医疗决定。在选择临时监护人方面，法院会以孩子的最大利益为出发点，考量孩子的健康、学业、成长心理因素等孩子的关键福祉。

在节目中，听友们还咨询了配偶签证的申请条件、让地方市政府解决邻里围墙纠纷的流程、轻微交通剐蹭的“私了协议”、在澳洲离婚是否必须要通过律师、向移民局提交补充资料的注意事项等疑问，郑伟俊律师均做了详细解答。

临时监护人是否拥有监护人的全部权限？请您点击收听完整内容。
本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。

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