新西兰的一名婴儿需要接受拯救生命的心脏手术，但其父母担心手术所输血液可能来自新冠疫苗接种者。最近，新西兰的一家法院判定主治医生接管该患病婴儿的临时监护权。





在本期《现场说法》热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊从案例出发，和听友们聊了聊临时监护权的话题。





郑律师表示，案例中的临时监护人主要为孩子做医疗决定。在选择临时监护人方面，法院会以孩子的最大利益为出发点，考量孩子的健康、学业、成长心理因素等孩子的关键福祉。





在节目中，听友们还咨询了配偶签证的申请条件、让地方市政府解决邻里围墙纠纷的流程、轻微交通剐蹭的“私了协议”、在澳洲离婚是否必须要通过律师、向移民局提交补充资料的注意事项等疑问，郑伟俊律师均做了详细解答。





临时监护人是否拥有监护人的全部权限？请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】医生临时接管患病婴儿监护权 法院选择临时监护人主要考量哪些因素？ SBS Chinese 12/12/2022 28:08 Play

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