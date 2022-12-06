【现场说法】昆州警方当众销毁车辆警示危险驾驶者 什么是Hooning Offences?

2022年11月30日，一辆用于胎儿性别揭露派对(gender reveal party)的霍顿牌汽车在昆士兰议会大楼门前被当众销毁。在本期《现场说法》听众热线节目中，Auslaw澳合律业管理合伙人林汇铭律师从案例出发和听友们来了料危险驾驶及相关法律法规的话题（以昆州为例）。



2021年9月布里斯班危险驾驶案例

根据警方披露的视频录像，2021年9月，这辆汽车在布里斯班南部Marsden街道上一边行驶，一边“甩尾”并冒出浓厚的蓝色烟雾。昆士兰警方称，汽车驾驶员特意使用了蓝色轮胎表明胎儿的性别。





烟雾导致100米内能见度极低，看不清方向。





该名驾驶员已经被监禁。车辆早已被没收。并且，该车辆于2022年11月30日被当众销毁。





法院认定该驾驶员犯罪的性质已经危机他人生命安全。驾驶员除了被监禁外，同时还被吊销驾照4年。。





当众销毁汽车是政府披露最新危险驾驶相关法律的一次演示。最新的法律明确指出，任何被认定为参与危险驾驶活动的驾驶员，都有可能导致自己的汽车被销毁。





新法律还指出，危险驾驶活动的组织者和参与者都将受到惩罚。最高罚款将近6000澳元（40个受处罚单位penalty unit）或者最多1年监禁。





除了驾驶员外，持有参与危险驾驶关联物品的人，例如持有牵涉危险驾驶的假车牌、液压千斤顶、备用轮胎的人，也有可能面临惩罚。如果确认获罪，同样会面临最高6000澳元的罚款或者最多1年监禁。



Hooning是什么？

Hooning（鲁莽驾驶）是一个澳洲的常用词，用来描述一个人以故意超速、在马路上赛车、大声播放汽车音乐、轮胎发出尖叫声、轮胎冒烟等方式危险驾驶汽车，目的通常是为了引起旁观者的注意或反应。





数据显示，参与Hooning行为的主要是17至25岁的的男性驾驶员。控制危险驾驶行为的法律不仅限于机动车，也包括船、摩托艇、摩托车。



Hooning犯罪（Hooning Offences）的分类

Hooning犯罪一般分为1类和2类。1类Hooning犯罪包括危险驾驶，但是不是所有的Hooning offences都是危险驾驶，也有可能属于疏忽驾驶（careless driving）、逃避警察等其他犯罪行为。



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什么是危险驾驶 (dangerous driving)？

任何地方，以危险的方式驾驶机动车都是违法行为。哪怕驾驶员没有伤害任何人，该驾驶员也有可能被指控危险驾驶。超速(speeding)也有可能构成危险驾驶。





如果有以下情节，则属于犯罪加重情节：



驾驶员酒驾、药驾；

驾驶员超速、或参与非法赛车；

有同类犯罪的前科；

如果驾驶员在危险驾驶时，导致他人死亡或严重身体伤害，则犯罪情节进一步加重。

在昆士兰，危险驾驶是最严重的交通犯罪之一。危险驾驶是刑事犯罪，而不仅仅是交通违章。危险驾驶一旦定罪，可能有非常严重的后果（如取消危险驾驶者永居签证）。



危险驾驶定罪的考虑因素有哪些？

“危险驾驶汽车”的意思是“纵观所有情况，以对公众有害的方式，驾驶汽车”，通常会考虑的因素有：



驾驶地点的性质、路况和使用情况；

机动车的性质和车况；

在事发地，有多少人、车和其他物品；

驾驶员血液酒精浓度；

其他驾驶员体内的任何其他物质的存在。

公诉人需要证明危险驾驶的法律要件如下：



驾驶员事故发生时在开车；

驾驶员在某个地点开车；

车行为是危险的。

法官在量刑时，会主要考虑以下因素：



是否有一个或者多个加重情节存在；

驾驶方式，是否为故意危险驾驶、疏忽驾驶、或者驾驶员虽然驾驶技术有限，但是已经尽力在开车。

危险驾驶的处罚

危险驾驶的最高处罚取决于犯罪具体情节。处罚力度主要取决于是否有人受伤或者死亡。处罚范围在罚款2000-6000澳元或3至14年监禁、以及长期吊销驾照。





一般来说，如果存在加重情节的情况，刑期可能高达14年。加重情节包括：



驾驶员酒驾、药驾；

驾驶员参与非法赛车、飙车；

驾驶员有同类犯罪前科。

开车发出过大噪音或烟雾，最高罚款2875澳元。





疏忽驾驶（careless driving）或者超速，最高可罚款5750澳元（40 个处罚单元）或监禁6个月。





以下列表，简述了危险驾驶罪名成立后，相应的惩罚：



1.

危险驾驶

200 个处罚单元或 3 年监禁

2

危险驾驶，且有加重情节

400 个处罚单元或5 年监禁

3

危险驾驶致人死亡或严重受伤

10 年监禁

4

危险驾驶致人死亡或严重受伤，且有加重情节

14 年监禁

5

危险驾驶致人死亡或严重受伤，并且肇事逃逸

14 年监禁



在平时开车时，司机有那些行为可能构成危险驾驶？

是否构成危险驾驶，往往可能就是驾驶员判断的一念之差。





以下常见行为构成危险驾驶：



进入十字路口，没有看到摩托车，发生相撞事故，导致摩托车手死亡；

驾驶员分心，车辆进入对向车道，导致其他车辆乘客受伤；

驾驶时睡着，导致撞车、乘客受伤；

急转弯导致翻车；

超速；

通过公路环岛时，驾驶超速且切断其他驾驶员的道路；

与前车跟车距离过近，导致自行车骑手死亡。

驾驶员的心理状态(是否故意state of mind)不是构成危险驾驶犯罪的决定性因素。因此，有可能存在驾驶员认为自己是安全驾驶，但是实际行为属于危险驾驶。





仅仅因为驾驶员短时间没注意，不等于不危险。很多人被指控危险驾驶，就是因为撞到了驾驶员自认为没看到的其他车辆、行人、或自行车骑手。



如果在马路上看到了危险驾驶行为，如何举报？

您可以报警。如果是紧急情况，拨打 000。如果非紧急，拨打134666。





您需要告诉警察以下信息：



车牌号、车型、颜色；



时间和地点；



驾驶员以何种方式驾驶；



是否有目击证人。





在节目中，听友们还咨询了除法律师责任保险的条件、物业管理不让商用物业租户翻新雨挡、交通事故获赔但难以讨要赔偿资金等问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】昆州警方当众销毁车辆警示危险驾驶者 什么是Hooning Offences? SBS Chinese 06/12/2022 30:10 Play

本文由《现场说法》节目嘉宾林汇铭律师提供。林汇铭律师为Auslaw Partners澳和律业管理合伙人，澳洲高等法院注册律师，入围“2022年度ALPMA最佳管理合伙人（25人内律所）”大奖。





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