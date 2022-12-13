每天托儿费高达近200澳元 政府新补贴措施下悉尼华人家庭有话说

目前在悉尼的一些地区，尤其是中央商务区，每天托儿费用高达近200澳元。对不少家庭来说，如果没有政府的托儿补贴的话，自掏腰包全付实在是倍感吃力。



“家庭费用里最大的是房贷，可能第二大的就是它（幼托费用）了”

悉尼华人Daisy的孩子今年4岁半，入读悉尼市中心一家幼托机构，全额费用约170澳元/天，政府给其家庭的幼托补贴逾50%。





在接受SBS普通话节目采访时，谈到幼托费用，Daisy说：“整个家庭费用里面最大的是房贷，可能第二大的就是它（幼托费用）了。”





她表示，政府提供的幼托补贴帮助了家庭，因为孩子一周五天都去幼托机构，如果没有政府补贴、自付全额的话将是一笔很高的费用。





Daisy提到选择这家托儿机构的两个因素，一是离家近，“就100米”，其次这家幼托机构是其所住区域唯一“一家有house的、还养了一只鸡一只兔”。





在悉尼市中心，一些幼托机构设在高楼大厦里。



Daisy和孩子在一起。 Source: Supplied 再次，这家幼托机构开放到傍晚6点，“我可以到6点才去接，这对于我来说是极大的便利，”她说。





虽然托儿费用不菲，但Daisy说她看重幼托机构的质量和安全、以及便捷性。她表示这家幼托中心历史悠久，质量不错；再者早上7点到晚上6点的开放时间，让她的工作安排更有余地。



费用方面，我们肯定是希望政府的幼托补贴越多越好，但是不管政府是否补贴，我都得送孩子到幼儿园，因为我是全职工作。 Daisy

Yanyan全职上班，家住在悉尼西区。她的孩子今年将近1岁半，上的是全日（long day care）幼托中心， 开放时间从早上8点到傍晚6点。





“孩子完全都适应了。幼儿园里真的有很小很小的孩子，有的是6个月大。”





她对这家幼托机构的服务感到“非常满意”。“我还是很放心这个幼儿园的。”





这家幼儿园离Yanyan家比较近。“500米就到幼儿园，所以直接推着车就可以过去，非常方便，不用考虑停车、开车这些问题。”



Yanyan和孩子在一起。 Source: Supplied “而且孩子爸爸可以去送孩子……我下班之后直接去接孩子。”





将孩子送到幼托中心，Yanyan表示主要考虑到两点，一是回去上班了，其次是孩子小一点到幼托中心能够相对更快也更容易适应，包括对分离焦虑的适应。





目前这家托儿机构收费全额是每天150澳元左右，“政府是给报大概50%-60%这样。” 在托儿费用方面，Yanyan认为“在家庭经济的可承受的范围内”。





在澳大利亚一些地区，托儿费用尤其高企，特别是在一些首府城市的中央商务区，有的更是高达将近200澳元一天。





在悉尼市中心，多家托儿机构的收费约为170 至180澳元/天。在其方圆数公里之内的地区，收费也基本相似。



离悉尼市中心大概5公里的Double Bay地区，一家托儿机构0至24个月的托儿费用为 186澳元/天， 2至3岁为183澳元/天， 3至6岁的168澳元/天。以上是基本费用，如果家庭选择不同的时间，每日费用还将依具体情况增减。





在采访中，多位妈妈表示，托儿费用不菲让她们在送孩子到幼儿园时会好好算一下经济账，如果没有政府补贴的话，自己要自掏腰包每天150澳元至200澳元的话，这“太高了，负担不起”。还有一位妈妈直言：“一天的工资都赚不到200澳元。”



哪些因素导致托儿费用高企？

为增强托儿费用的可负担性、减轻澳大利亚家庭的经济负担，以及促进劳动参与率，澳大利亚政府在今年10月底公布新联邦预算案，宣布将在四年内投资47亿澳元，用于提供可负担性和可获得性都更强的托儿服务。





育有年幼子女的家庭也被视为是此次联邦预算案的最大赢家之一。



澳大利亚早期学习协会（Early Learning Association Australia， ELAA）代理首席执行官梅根·奥康奈尔（Megan O'Connell） Source: Supplied 在接受SBS普通话节目采访时，澳大利亚早期学习协会（Early Learning Association Australia， ELAA）代理首席执行官梅根·奥康奈尔（Megan O'Connell）表示：“大多数澳大利亚家庭使用联邦资助的幼托补贴，该该预算将通过提高这些政府幼托补贴，从而支持家庭获得可负担性更强的幼儿教育和照顾服务。”





“例如全日托和课外托管服务，对于收入在8万澳元以下的家庭，补贴比例将提高到90%，而对于收入较高的家庭，补贴比例将逐步降低；收入在53万澳元以下的家庭都将获得补贴，” 奥康奈尔补充解释。





托儿费用对许多家庭来说是一笔不小的开销，那么是什么导致托儿费高企?





奥康奈尔分析：“在澳大利亚，幼儿教育和照顾这一行业受到高度监管。我们都希望确保儿童的安全和学习。人员配置占儿童早期教育和保育成本的大部分，其次是其他因素，如租金。”





“很大一部分的学校由政府运营和管理，与此不同的是，幼儿教育和照顾是一个混合市场，主要由非营利和营利的提供者组成。与其它商品和服务一样，提供者通常可以自由地设置费用。这意味着在一些社区，特别是幼托服务短缺的地方，收费可能很高。总的来说，营利性幼托机构的收费要比非营利性机构的要高。”



The Government is investing $4.7 billion over 4 years from 2022–23 to make early childhood education and care more affordable for Australian families.. Source: AAP

家庭经济帐的计算：高托儿费用牵制女性劳动参与率

一些地方的托儿费用高居不下，这给澳大利亚的家庭带来许多影响。每个家庭根据自己的情况有不同的打算，不管是参加工作或者没有参加工作的家长，都酌情考虑孩子上幼儿园的时间。





但对于有全职工作或者希望能够参加工作的家长来说，幼托服务的可及性和可负担性成为其重要的考虑因素。





奥康奈尔提到，高昂的幼儿教育和照顾费用成为家庭、特别是女性重返工作岗位或增加工作时间的障碍。





“澳大利亚的兼职就业比例很高——养育孩子的妇女最有可能从事兼职（part time）工作，超过三分之一的女性从事兼职工作。如果考虑到幼儿教育和照顾要支付的费用，全职工作实际上会让家里花钱，”她说。





许多家庭会仔细去计算全职工作的收入和所需支付的托儿费用，还有因为个人和家庭收入提高所带来的政府幼托补贴的减少。





在新的预算下，谈到新措施给早期教育、托儿部门和家庭将带来何种影响或者改变时，奥康奈尔认为：



新预算将支持提高家庭对儿童早教和照顾的负担能力。 奥康奈尔

她提到，预算中的一项重要措施是支持原住民和托雷斯海峡岛民儿童更多能够获得托儿服务，让他们能够更多获得36小时的幼儿教育补贴和为期两周的照顾，无论家庭的活动状况如何，例如是否工作或参与志愿服务。



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“遗憾的是，其他孩子每两周只能得到24小时的幼托支持（补贴），这对处于最弱势地位的孩子来说是不够的，”奥康奈尔说。



虽然新预算提升人们对托儿服务的负担性，但它可能不会增加托儿服务的可及性。儿童早期教育和照顾方面存在长期的劳动力短缺，这意味着不是所有的服务都能满负荷运转，这个部门难以扩大去满足所有家庭的需求。 奥康奈尔

“我们希望政府对劳动力进行投资，共同为工资提供资金，这样我们就可以扩大和满足家庭需求，并以此提高劳动力参与率。”





关于育儿支持以及带薪育儿假，一直被许多业内人士和专家视为是促进家庭、职场和社会的公平的举措之一。





今年11月4日，澳大利亚统计局发布了关于劳动力参与的障碍和激励措施的报告，当中揭示了影响澳大利亚人参与劳动力市场的方式和工作时间的因素。





这份报告显示，在四周内无法开始工作或增加工作时间的最常见原因，女性的是“照顾孩子”，而男性的是“长期生病或残疾”。



Sydney CBD Source: AAP 当被问及最能帮助她们延长或者参加工作时间的激励措施时，一半的妈妈选择了“获得托儿服务”，48.8%的妈妈们选择了儿童保育费用的财政援助。





有专家分析，高昂的育儿费用使女性从全职工作转向家庭的主要照顾者的角色；这反过来又限制了她们的职业发展、经济保障、退休储蓄和购房能力，并且还有可能限制生育率。



新措施将带来什么？

维多利亚大学（Victoria University）米切尔研究所（Mitchell Institute）副教授彼得·赫尔利（Peter Hurley）今年3月在《对话（the Conversation）》发表的一篇文章提到：“我们发现，儿童保育服务较低的地区，有年幼子女的女性的劳动参与率也较低。反之亦然——在幼托机构越多的地区，女性的就业比例就越高。”





维多利亚大学的研究显示，在儿童保育方面的投资几乎可以收回成本，这主要是因为劳动力参与率较高。





澳大利亚政府在这份预算案中表示：“幼儿教育和护理的巨大成本可能会阻止父母，尤其是阻止女性尽可能多地工作。”



据估计，这些改革将在2023 - 2024年使带小孩的女性每周工作时间增加140万小时。这相当于增加了3.7万名全职工作者。 澳大利亚联邦政府预算案

“政府的改革将意味着96%有孩子需要照顾的家庭的境况会更好，没有一个家庭的境况会更糟。”





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