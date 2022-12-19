失去味觉嗅觉：长新冠症状11个月仍挥之不去

要点： 曼宁感染新冠病毒11个月后仍未恢复味觉和嗅觉；

首先出现的一大症状是住在海边却闻不到海水味；

对于四周内未能恢复味觉和嗅觉的患者，目前有方法进行治疗。

曼宁（Flic Manning）居于墨尔本海边，以前在家中都能够闻到海水味。





这名38岁的作家直到在今年一月感染新冠病毒后再也闻不到海水味，才发觉病毒对她的知觉影响深远。





感染至今已过去11个月，曼宁期待家人在圣诞节从其它州赶来团聚，同时也渴望到时候能够再尝到烤肉和蔬菜的熟悉味道。





她是全世界数以百万计感染新冠后长期丧失嗅觉和味觉的其中一人。





长新冠症状

曼宁还面对一些自身免疫问题，她表示虽然很幸运在感染新冠后无需住院，但这病毒却令她“不好受”。





最初除了丧失味觉和嗅觉外，她同时还发烧、“头痛欲裂”、咳嗽、气短、全身疼痛、晕眩、恶心、连续八周失眠。





后来曼宁的家庭医生发现新冠感染对她的肺部造成了长期损害，诊断她有长新冠（Long COVID，即新冠后遗症）症状。





她说，知觉上的持续改变让她沮丧且情绪低落。



曼寧感染新冠11月個月後，症狀仍揮之不去。 Source: Supplied 曼宁说，她的味觉和嗅觉能力每天都不同，当她的哮喘病发作时，情况会恶化。她习惯吃的食物味道不再完全相同，而且她不再相信自己的嗅觉。





她说，水果是味道变化最明显的东西之一。





曼宁说：“我的大脑现在处理它们的方式肯定有点不同，所以我几乎是要么尝到一种极端的酸味，根本无法感觉到甜味，要么就是糖分太高，几乎就像水果变坏了一样。”





“我闻到了非常令人厌恶的气味，一种像血一样的气味，像那种金属的气味，好像食物变质了。我很确定我已经扔掉了相当多的肉，因为我无法百分之百确定（食物好坏）。”





“当你失去嗅觉和味觉的时候，它也改变了你的大脑在情感和记忆方面处理很多事情的方式，很多东西都是环环相扣的的。”





“这确实使我的心理健康状况有点难以处理，因为我对自己的情绪状况有点不清楚。”



曼宁说：“这为康复过程带来一点心理压力，而且颇令人困扰。”





“最初人人都不以为然，认为丧失味觉和嗅觉可能只是几周的事儿，然后就会恢复，但事实上很多人的味觉和嗅觉永久改变了。”



嗅觉和味觉的冷知识

理查德·哈维（Richard Harvey）教授是处理鼻窦问题的鼻专科医生。





他指出，大部分丧失嗅觉或味觉的新冠感染者在四周内会恢复。





他说，嗅觉或味觉丧失是一般病毒的典型症状——而长新冠其实比其它病毒感染所致的要低。





哈维教授表示，人体对病毒的炎症反应很可能令人在感染新冠时短暂丧失神经元功能。





他指出，长期嗅觉丧失是因神经细胞受损或细胞死亡所致。



对长期遭受此问题所扰的人而言，一个好消息是，知觉仍有机会复原——即使不是完全复原。





哈维教授说：“中枢神经系统存在可塑性。”





“有一种可改善该系统的治疗，称为嗅觉再训练疗法。”





这疗法包括定期闻一些香精油。





哈维教授说：“类似中风病人接受康复治疗，帮助他们重新走路或使用双手一样。”





他指出，这些疗法尤其对曼宁这类患者有帮助，他们的味觉和嗅觉并非同时丧失，只是扭曲了。





他说：“因为这表示这些神经网络仍在运行。”





尽管新冠感染初期可使用抗炎类固醇和Omiga3脂肪酸以针对导致嗅觉丧失的炎症，但哈维教授同时指出，有助于神经再生的叶酸也可能有所帮助。





他表示，虽然有人吹捧锌对这方面有所帮助，但仅有很少的证据支持其效用。



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