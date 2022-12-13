澳大利亚明年起取消免费核酸检测 增加新冠口服药物

要点： 专家称，澳大利亚人还要继续面对新冠疫情至少两年；

心理健康计划规模有所缩减；

在私立诊所进行的免费核酸检测将需要医生转介。

联邦政府计划在2023年向全国新冠管理计划拨款280万元，并确立从一月起的疫情响应新策略。





为了减轻医疗系统的紧张压力，卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）于12月12日周一表示，政府的资金支持会集中于帮助最弱势的群体，处理方法由“新冠非常时期”转为“与其它呼吸道传染病一样”。





首席医疗官凯利（Paul Kelly）教授警告称，预计新冠病毒会有更多新变种，未来仍会暴发多轮疫情，至少持续至2025年底。





但他认为新疫情不大可能像此前Delta变种毒株导致的疫情那样造成高死亡率：“未来新疫情的严重性可能会减轻，对医疗系统的压力也较低。”





“加上免疫力提升、重复感染和目标群体的疫苗接种带来的混合免疫屏障，都会减轻对医疗系统的冲击，降低澳大利亚人的重症和死亡率。”



預計最少未來兩年澳洲人要面對更多變種病毒。 Source: AAP

心理健康计划变动

在2020年封城期间，获诊断有心理健康问题的澳人可接受20次Medicare报销的心理医生咨询治疗。





不过，巴特勒部长表示，该计划由2023年起会恢复至疫情前的10次，因为一项独立调查研究显示，使用该计划的更多是收入较高人士。





与此同时，低收入人群的问诊等待名单爆满，导致更多人无法获得服务。





巴特勒说：“根据评估结果，未来要确保更多此前被拒之门外的人群可以有同等机会参与这一重要计划。”





“额外的服务不但加剧了等待时间，也增加了参与计划的障碍，尤其是对低收入人士而言……他们要得到这项服务实际上（反而）越来越难。”



反对党卫生事务发言人拉斯顿（Anne Ruston）批评说，政府推翻疫情期间实施的心理健康计划，是“令人震惊”和“草率”的决定。





她表示，心理健康支援是“重中之重”，因为生活成本上升和疫情的影响仍旧挥之不去：“阿尔巴尼斯政府决定现在是适当时机拿走澳大利亚人一直依赖的额外心理健康支援，这实在是令人震惊。”





“让澳大利亚的弱势群体能继续获得所需的心理治疗，绝对是头等大事。”



长新冠的应对方法

根据新政策，免费疫苗接种计划会继续，符合资格的澳人可获得的新冠口服药物治疗的规模也会提升。





不过，从2023年1月1日起，澳人需要一名医生或护士转介，方可接受Medicare报销的核酸检测。





联邦政府同意延续给予州政府运营的核酸检测站的半数资助金额，以继续提供免费核酸检测，但州政府运营的检测站数量比2020年和2021年的疫情高峰期有所减少。





该计划表示，做出这一变动是由于”没有公共卫生命令或相关建议让低风险人士寻求核酸检测”。



澳大利亚曾一度因跨州出行需求导致各地核酸检测点大排长龙，一些民众等待超过一周才获得检测结果。而当局在今年十月，取消了几乎所有隔离与检测规定。





而新冠口服药物在疫情响应计划中的重要性日益凸显。符合资格的澳人若快速抗原检测（RAT）或核酸检测结果呈阳性，可以获得抗病毒口服药物的治疗。





巴特勒部长坚称新政策旨在集中支援最弱势的群体。





“在确保我们有能力应对未来新一轮疫情和病毒变种的同时，我们会继续保护那些风险最高的人。”





该计划称，成功遏制2021年的Delta毒株疫情，让澳大利亚更好地应对长新冠（Long COVID，即新冠后遗症）。





在去年底至今年初肆虐澳大利亚地Omicron毒株引发长新冠的可能性较低。该计划写道：“澳大利亚的长新冠经验很可能与其它国家不同，因为我们的双针疫苗接种率高，而且我们只是在Omicron变种出现后才暴发（大规模）感染。”



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