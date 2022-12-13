亚当因帮助澳大利亚被视为“叛徒” 如今担忧安全四处躲藏

要点 塔利班接管政权后，澳大利亚从阿富汗撤走了数百名前工作人员；

许多人被留在了阿富汗。在塔利班的新统治下，他们担忧自己的安危；

一些人已经逃到巴基斯坦，试图得到澳大利亚的庇护。

阿富汗人亚当（化名）觉得他的时间已经不多了。





有时，他在位于巴基斯坦首都伊斯兰堡的澳大利亚高级专员公署（Australian high commissioner ）的大院门口求助，希望有人能听听他的情况。





他想告诉他们，他曾在喀布尔的一个军事基地为澳大利亚军队工作数年；也曾在一名澳大利亚士兵的鼓励下申请庇护，但后来被澳大利亚国防军拒绝。





自从塔利班接管阿富汗以来，亚当一直东躲西藏，因为塔利班一向认为像他这样在阿富汗土地上支持外国军队的人是“叛徒”。





但大院外的警卫告诉亚当，他必须预约。尽管他试过，但始终没办法进入大院。





“我多次去大使馆，但警卫不允许我进去，”他用英语告诉SBS新闻。



Adam marking Christmas at Camp Qargha in Kabul, 2019. Credit: Supplied 亚当说每天都很紧张。他的签证即将到期，他担心伊斯兰堡的警察会抓住他，把他送回阿富汗，而且有可能落入塔利班的手中。





“前几天他们在附近围捕了几个人，我跑掉了，”他用达里（Dari）语说。





“情况非常糟糕。我已经失去以前的生活。”





他说这都是因为他曾为澳大利亚部队工作。



“澳大利亚士兵是善良的人”

亚当说，他喜欢在喀布尔的军事基地工作，该基地名为卡格哈（Qargha）营地。





在2013年至2021年期间，他是一名后勤人员，从事清洁和其他工作。





2018年，他与驻扎在那里的澳大利亚士兵一起庆祝圣诞节，戴上了圣诞老人的帽子，在蛋糕旁摆姿势，祝大家圣诞快乐。





亚当谈到他的澳大利亚“伙伴们”时说：“他们是善良的人，是好人。”





“我喜欢在阿富汗一起工作的士兵。”



“你没有处于风险当中”

在军事基地工作有风险。长期反对联军“入侵”阿富汗的塔利班激进组织在2021年8月接管阿富汗之前，经常对该基地进行致命的袭击。





正如SBS新闻此前报道的，在该基地工作的其他人会因工作收到塔利班的威胁信。





2017年，一名澳大利亚士兵担心亚当的安全，鼓励他申请一种特殊签证——LEE签证，这是为阿富汗当地雇员设立的。





“他需要接受身体扫描，并通过四个检查站，” SBS新闻看到一名澳大利亚士兵提供的一份品格推荐信里写到。



Credit: Supplied. “在过去12个月里，每个检查站都发生过重大事件，其中包括多起伤亡事件。”





但国防部拒绝亚当的认证申请，在申请该签证之前需要获得认证。他被拒绝了两次：一次在2017年，另一次在2020年。





“澳大利亚国防部长......已经决定，根据这项签证政策，你不符合条件，因为你的工作岗位、地点、雇佣时间和目前雇佣状态，不足以被评估为因支持澳大利亚在阿富汗的任务而面临重大的个人伤害风险，”SBS新闻看到的2020年7月的电子邮件中写道。





当塔利班在2021年8月逐区攻占喀布尔后，亚当尝试登上澳大利亚的撤离航班，但失败了。之后澳大利亚最终离开阿富汗，结束了其最长的战争。





走投无路之下，亚当再次向国防部发送电子邮件寻求帮助。国防部回复，因为他不符合申请LEE签证的资格，建议他申请人道主义签证。



An email Adam says he was sent by the Department of Defence after the Taliban took over Afghanistan. Credit: supplied 他现在和其他20多万名申请同样签证的阿富汗人一起排队。





因此，他在伊斯兰堡等待，每天都希望得到高级专员公署的消息每天都在躲避警察，并且不停转换旅馆。





他不能冒险返回阿富汗，在那里他被迫离开了家人。





“邻居们知道我和澳大利亚士兵一起工作。塔利班会挨家挨户搜查，”他说。





“我在坎大哈省的一个（翻译）朋友，他接受了伦敦天空（Sky）新闻的采访。”





“他们（塔利班）杀了他，”亚当说。





亚当并不是唯一一个为澳大利亚工作却被抛下的人。





虽然澳大利亚在过去一年中成功撤离了数百人，但权益倡导者估计仍有约600人，包括家庭成员被留下。





“仍然有很多人被放弃。这是真正令人悲哀的。”前陆军上尉杰森·斯坎斯（Jason Scanes）告诉SBS新闻，他是通过“被放弃的战士”组织为阿富汗翻译人员发声的。





斯坎斯在2022年作为工党候选者竞逐昆士兰州欣克勒 （Hinkler）的席位，他说LEE签证计划已经被 “忽视十年”了。





他说：“有很多人被留在阿富汗，他们处于弱势境地，几乎没有机会得到离开的服务和设施。”





他说，前联盟党政府应该更早采取行动，让前翻译和主要工作人员离开。



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阿尔巴尼斯政府已经启动了对LEE签证的独立审查，对决定是如何做出的以及上诉程序进行调查。





当被问及亚当的情况以及其他被留下的盟友的情况时，外交部长黄英贤 （Penny Wong）的发言人说，莫里森政府“未能按立法文书的初衷并且始终如一贯彻执行”。





“对于那些20多年来在我们在阿富汗的军事和外交行动中帮助澳大利亚的人，政府致力于帮助他们，”该发言人在一份声明中告诉SBS新闻。





“阿富汗工作人员应该得到安全和保护，这不应该拘泥于狭隘的法条主义。”





但其他人对政府持批评态度。





自喀布尔沦陷之前，GAP退伍军人和法律服务机构就一直在提供法律咨询，并帮助数百名前翻译和其他阿富汗工作人员来到澳大利亚。它指出幕后的情况并不是这样。





“在黄部长宣布LEE签证项目审查的同一周，她说我们‘欠他们一个道义上的义务’，她部门的工作人员大范围地拒绝了一批曾在澳大利亚国际发展署/澳大利亚外交贸易部的阿富汗项目中工作的小麦和谷物专家，”GAP的一位发言人说。





“越来越清楚的是，‘道德义务’的说辞并没有转为行动。黄部长在反对党中推出了同样的说辞，以攻击前政府。”





当被问及亚当的个案时，内政部表示，为了他们的安全，不会对个案发表评论。





“政府致力于协助支持澳大利亚在阿富汗执行任务的阿富汗人，并正在扩大努力、尽己所能，以最终完成阿富汗当地雇员的认证和签证申请，”内政部说。





“政府继续努力确保考虑每个案例，那些有可能受到伤害且符合签证要求的人将尽快获重新安置到澳大利亚。”



