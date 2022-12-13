维州少女球手获50万奖学金 将赴美深造并继续高尔夫事业

要点： 具有学术头脑和运动精神的澳大利亚高中生将在美国大学继续学业，期间住宿费、学费全免，也无助学贷款压力；

维州12年级毕业生、业余高尔夫球手黄健妮从10年级开始申请美国大学的体育类奖学金；

她表示自己收到了数份录取通知，其中包括她的首选佩珀代因大学。

当4.4万名维州12年级学生从周一上午7点开始紧张地查阅他们的期末考试成绩时，业余高尔夫球手黄健妮（Jeneath Wong）有更重要的事情要处理。





这个18岁的少女正准备在高尔夫球场上开球，进行一场重要的决斗，以安全地晋级维多利亚女子业余锦标赛的半决赛。



Balancing act: Jeneath Wong juggled golf with studies throughout her final year of high school. Credit: Jeneath Wong “大多数人可能会在手机上查他们的VCE成绩。但我可能会在高尔夫球场上热身，准备为我的比赛开球，”黄健妮说。





在高中的最后一年里，在墨尔本东南部Glen Waverley Secondary College念书的黄健妮还安排了繁重的旅行日程，来参加业余高尔夫锦标赛。今年到目前为止，她已经在世界排名赛中赢得了14场胜利。





“实际上，我在考试期间正在环游世界。我在两次考试之间飞到泰国，然后回来参加我的最后一次考试，”她周日在她的主场大都会高尔夫俱乐部练习时告诉SBS中文。



黄健妮在第三次考试后乘坐午夜航班出国，并及时赶回来参加了期末地理考试。





“考虑到我只有三天的学习时间，我（对成绩）相当满意，”她说。





尽管出勤率很低，但黄健妮认为她的老师尽了最大努力让她能够平衡体育与学习。



“在我离校参加比赛时，老师们一直非常支持我。他们让我了解有关学业课程的最新情况，”她说。





这位出生在马来西亚的球手在三岁时被她的父亲肯尼斯（Kenneth）带入高尔夫运动。





六岁时，她参加了在美国举行的国际锦标赛。她在九岁及以下年龄组的比赛中获得了第五名，这促使她追求更大的成功。



Amateur golfer Jeneath Wong as a child on the green with her father Kenneth. Credit: Supplied 这位身高155厘米的娇小运动员有一份长长的成就清单，在包括三届维州青年业余锦标赛、澳大利亚女子业余锦标赛、里弗代尔杯（Riversdale Cup）比赛以及2022年女子业余大师锦标赛中获奖。





黄健妮称，强大的精神力量是自己的优势。





“在一次糟糕的击球后保持镇静，有助于保持积极的心态，即使我没有发挥出最佳水平，”她说，并表示父亲是她在这项运动中崛起的推动力。





她说：“他把我带入高尔夫的世界，并且一直是我的教练。”





“他也是我的球童。”





当许多学生将利用他们的ATAR成绩来决定大学申请时，黄健妮已经有了自己的想法。



Jeneath Wong has always had her father Kenneth by her side on the green. Credit: Supplied 去年，她获得了加州马里布佩珀代因大学（Pepperdine University）的全额体育奖学金，总值约53万澳元（36万美元），其中包括住宿费用。





黄健妮说，该大学的高尔夫球队在参加州际比赛时是通过赞助的私人飞机飞行的。





“这真的很独特，”她说。





黄健妮说，他们可能不一定看她的ATAR，但她的学习成绩仍然“......相当重要，因为我的大学需要好成绩”。



她说，在佩珀代因大学，她希望学习心理学和运动科学，同时接受美国顶级大学高尔夫教练劳里·吉布斯（Laurie Gibbs）的指导。





尽管黄健妮名下的获奖名单令人印象深刻，但她仍无法靠高尔夫谋生，因为她还没有成为职业选手。高尔夫运动员在18岁后准备就绪时即可参加职业比赛。





作为一个未来有志于参加LPGA巡回赛的选手，她目前表示：“我并不着急。”





“上大学本身将是一次非常好的经历，我在那里可以获得一个学位。”





黄健妮一家在2015年凭借黄爸爸肯尼斯的工作签证搬到了澳大利亚，这让他的女儿有机会继续追求高尔夫并平衡她的学业。



Jeneath Wong with her prize for getting a hole-in-one at the 2022 Women's Amateur Asia-Pacific. Credit: Supplied 在比赛中，这名少女代表马来西亚，因为黄家仍然是持澳大利亚永居签证的马来西亚公民。





黄健妮通过澳大利亚高尔夫协会申请了全球人才签证，并于近日获批。





她是否有代表澳大利亚出战的梦想？



