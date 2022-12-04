青少年高尔夫冠军赛：看“球童”父母玩转亲子关系

经过六个月的筹备，由亚太青少年高尔夫球协会（AJGA）主办的亚太青少年高尔夫冠军赛在珀斯的Gosnells球场落幕。来自11个俱乐部的58位16岁以下高尔夫选手参加了这场高尔夫冠军赛，其中年龄最小的只有8岁。





Jeffery说：“AJGA成立的初衷就是希望为青少年提供一个享受高尔夫，享受户外活动的机会与平台。同时通过这个平台能提高青少年的性格培养以及社交能力。”



一场由亚太青少年高尔夫球协会主办的亚太青少年高尔夫冠军赛在西澳珀斯的Gosnells Golf Club落下帷幕。 Credit: AJGA Michael还为我们介绍了高尔夫比赛中一个重要的角色“球童”。高尔夫看似是一个单打独斗的竞技体育运动，但球童其实每个冠军的身后的幕后英雄。





球童与球员在赛场上并肩作战，共同制定打球策略，一块儿承担压力和享受喜悦。





在这场青少年比赛中，不少家长都扮演着“球童”的角色，帮孩子携带和管理球杆并按照规则帮助球员。





Michael分享了自己和儿子一起打高尔夫球，给儿子做球童的经历。Michael认为，在给孩子做球童的过程中可以更好地培养家长的引导力。





欢迎您点击音频，收听林沫对张哲（Jeffery）和曹麦克（Michael）的完整采访。





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