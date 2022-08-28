高尔夫球教练舒曼：新手如何快速入门？

高尔夫是英文单词GOLF的音译。这个单词由green oxygen light friendship四个英文字母的首字母缩写而成，分别代表着绿色、氧气、阳光和友谊。





由此可见高尔夫是一种把享受大自然的乐趣，体育锻炼和游戏集为一体的运动。





高尔夫的起源





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对于高尔夫来说最说不清道不明的就是他到底是从哪里流传出来的。目前最广为接受的说法是起源于中世纪的苏格兰。





传说四五百年前苏格兰的牧羊人在广阔的草原放牧时，就用石子来击打赶羊，但是有的时候羊跑的很远，用手或是脚踢根本够不到，为了叫它们回来，他们就用一个羊铲子，铲飞地上的一块草皮，或者用一块石头打过去让羊回来。





后来发展到很多牧羊人在休闲的时候，也用这个方式做游戏，放羊的地方通常有很多的兔子洞，他们就用这种方式比拼谁打的更准，或是以最少的杆数打进兔子洞里。这就是苏格兰所说的最早的高尔夫。





但2005年4月兰州西北大学体育系的凌洪玲教授发现了新证据，并提出说法指出中国的南唐时期就记载有类似高尔夫的游戏，叫捶丸，比苏格兰中世纪的起源还要早五百年。





但今日我们所打的18个洞的高尔夫运动，很明确的是起源于苏格兰。



舒曼 Credit: 舒曼 为什么高尔夫是18个洞？





是游戏就有游戏规则，那么这个规则怎么来得是由谁制定的呢。除了以最少的杆数将球打进洞为赢家外，在高尔夫当中每位球员对礼仪和规则的注重。





通过1608年成立的皇家黑石楠高尔夫俱乐部得知，1745年在圣安德鲁斯正式组织了圣安德鲁斯皇家古典高尔夫俱乐部。





据说这个俱乐部是有22个贵族和绅士建立的，他们还制定了13条高尔夫的基本规则，并且相互都非常遵守。也许正因为这22位贵族绅士的规则制订，决定了高尔夫走向了贵族身份的游戏。





今天全球成千上万的高尔夫球场任然沿用这些规则。虽然在全球有很多的球场是9洞18洞27洞 36洞，但标准的球场就是18洞，包括各大高尔夫赛事。



舒曼 球场小白应该如何入门？





舒曼教练小白球友们在有条件的前提下可以找一名专业的高尔夫教练，在练习场学习几节高尔夫球的正确挥杆。





一般教练都会提供教学球杆，然后根据自己的挥杆状况去采买一套适合自己的球杆，5-13岁的儿童可以根据身高采买适合年龄段的儿童杆，13岁以上的儿童也根据适合选择一些成人用的碳素杆身的球杆。





在准备下场之前，建议买一到两套高尔夫标准的球鞋，帽子，手套，开球用的长tee和短tee以及一到两盒高尔夫球。





在着装方面，男士建议穿带有皮带的运动裤，女士穿运动短裙及长腿袜。上衣穿有领子的polo体恤。



舒曼教练建议球友第一次下场时最好能跟教练或是有经验的球友一起，这样教练或有经验的球友可以一边打球一边介绍一些球场的注意事项、安全须知、球场礼仪、球场管理等基础知识。





同时，舒曼教练认为通过视频学习也不失为一种入门方式，并推荐了DR KWON golf的视频。大家可以通过观看视频从基础的肌肉练习开始做起，更快更直接地找到一个入门的方法。





打高尔夫球的这些年让舒曼的身心发生的了哪些变化？除了着装和球技，在下场和结束时时还有哪些需要注意的地方？欢迎您点击音频，收听完整采访。





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