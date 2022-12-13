研究：澳大利亚人患病率二十年来首次上升 病死率大幅下降

澳大利亚卫生与福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）表示，虽然澳大利亚人的患病率上升，但国民仍然比2003年开始监测时更健康。





研究所发言人理查德·朱克斯（Richard Juckes）表示，澳大利亚人今年的患病时间，总数达到约550万年。





“从2003年起，每次新研究都显示澳大利亚人的平均患病时间有所下降，但在2022年，对比起2018年的研究，我们发现平均上升了2%。”





《澳大利亚疾病负担研究》统计澳大利亚人损失健康寿命的年数，然后将疾病和受伤带来的影响换算成残疾调整生命年（disability-adjusted life years），包括健康欠佳的影响（非致命负担）和过早死亡（致命负担）。





自2003年起，残疾调整生命年下跌了11%，致命负担下降了23%，而非致命负担则稍微上升。





“换句话说，比起19年前，少了澳大利亚人过早死亡，但患病的人数仍然差不多。”



焦虑症跻身前五

新冠病毒首次出现在分析数据中，这是造成健康负担的其中一个主要原因。





研究人员估计，新冠病毒构成的健康负担（包括后遗症）占全澳总负担的2.7%，而当中大部份都是过早死亡的长者。





头五个造成健康负担的特殊疾病是冠状动脉心脏病（5.5%）、失智症（4.4 %）、背痛（4.2 %）、慢性阻塞性肺病（3.7%）和焦虑症（2.9%）。





新冠引致的特殊疾病排第八，令传染病导致的致命负担大幅飈升，在2018至2022年间上升了143%。





在所有分组疾病和病情当中，癌症造成最大负担，占全部负担的17%。紧接着是肌肉骨骼疾病（13%）、心血管疾病（12%）、心理和物质使用障碍（12%）和神经系统疾病（8%）。





在2003至2022年间，心血管疾病构成的致命负担下降了50%，而癌症构成的致命负担则下降了26%。





澳大利亚医学医学会主席罗布森（Steve Robson）表示，数据显示慢性病患者的寿命比之前长，加重了原已紧张的卫生系统的负担。





“这份调查报告有一个惊人的数据，就是焦虑症现在是造成卫生系统负担头五大疾病的其中之一。我们要投资在全面的预防性护理，尤其是心理健康方面，才能避免愈来愈多病人不必要地住院。”



