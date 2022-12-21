央行连续数月加息 2023年是否还会继续？

要点： 澳大利亚储备银行12月会议记录显示，其在新一年会对加息决定持开放态度；

会议上，央行董事会考虑了暂停加息、加息25个基点和更大的50个基点等选项；

央行在12月最终决定将现金利率提高25个基点。

由于全球经济前景黯淡、混乱的消费行为以及工资物价急剧螺旋上升的威胁导致加息降低通胀的能力变得复杂，澳大利亚储备银行（RBA）对新一年的加息决定保持开放态度。





在12月的最后一次会议上，央行董事考虑过暂停加息、加息25个基点和更大的50个基点作为可能的选择。





央行最终在12月将官方现金利率上调了25个基点（0.25%），以降低“过高”的通胀。





在本周二（12月20日）公布的12月会议记录中，央行董事会成员再次指出加息对经济活动带来的滞后效应。





尽管加息的影响有所延迟，但董事会成员表示，现在停止加息仍为时过早，因为需要“数年时间”才能将通胀率回复到2%至3%的目标水平，而且目前尚未有迹象显示需要做出相反的决定。





央行董事会也表示，目前还没有其它国家的央行停止加息。



官方首次考虑暂停加息

但正如摩根大通（JP Morgan）首席经济师贾曼（Ben Jarman）所观察，12月的会议标志着官方第一次积极考虑暂停加息。





他说：“之前的决定仅在考虑上调25个基点和50个基点间，因此官方考虑暂停加息是重要的一步，但他们仍然保留上调50个基点的可能性。”



央行董事会成员表示，劳动力市场持续紧张可能引发的工资强劲增长，是考虑是否加息50个基点的关键因素。





“澳大利亚还没有出现这种情况，但通胀心态正在发生转变，企业比前一年更愿意涨薪，工资增长的上行风险可能会增加。”





董事会成员依然谨慎地“采取前后一致的行动”，以保持央行处理通胀压力的信心。



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明年是否会继续加息？

对于新一年的政策方向，央行董事会不排除任何选项，但贾曼认为距离澳央行暂停加息已经不远。





“房贷还款占家庭收入的比例将在2023年底达到历史新高……这显然会进一步影响（加息决定）。”



