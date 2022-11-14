电费两年内将涨五成？华人企业主表示“生意难做”

联邦工党政府在 10 月 25 日公布的财政预算案中估计，随着批发合约需要续约，预计批发电力及天然气价格将有所上升，并导致消费者需要支付更高的零售电费及天然气价格。





2022-23 年度全国零售电价将平均增加 20%，并在 2023-24 年度进一步增加 30%。





墨尔本连锁火锅店大味江湖的创始人周立（Liam Zhou）接受 SBS 中文采访时表示，近期各项成本都有所增加，除了能源费用以外，还包括原材料、租金、雇员人工、市场营销推广等。





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周立除经营连锁火锅店外，还开设其他品牌的店铺，包括连锁麻辣烫餐厅。





他表示，旗下每家餐厅的运营成本都会在每一年增加 3000 元至 10000 元不等。他说：“这实际上对餐厅的影响也算满大的。”





面对成本飙升的压力，周立却表示会尽量避免大幅及过密调整价格。





他说：“其实非常担心。我们每天都很忙，不断讨论一些应对各项成本增加的策略。我们认为，最重要的是，我们尽量不会给予客人、消费者太高的价格。”





“我们知道，现在很多消费者都会关注到，在超市（购买）日用品变得很贵、加油也很贵、去餐厅吃饭也很贵。”



大味江湖创始人周立 Source: Supplied / Liam Zhou. 周立说：“我们（今年）提了一次价格，但对于现在的通胀率、利率等成本上升，我们决定不会在一年内多次进行价格调整，每年最多两次。”





他说：“我们会适当地去做价格调整，但也会尽可能通过搭配、菜式的搭配，让客人还觉得是物超所值的。”





“我们今年的价格调整只涉及其中一个品牌，了解消费者的反应、是否能够接受。目前对于消费者来说，去其他餐厅也可能会面对价格调整，所以还是能接受（我们调整价格）。”





周立表示，电力费用其实只占整体成本的“一小部分”，不会由于电费飙升而避免开设新分店或扩充业务。





位于西澳珀斯的冻肉店“永康鲜肉店”（Wing Hong Butcher）的经理陈先生接受 SBS 中文访问时也表示，假如电力费用上调五成之多，”唯有”将额外成本转嫁消费者。





他表示，虽然多年前在州政府的宣传引导下已安装太阳能发电板，一定程度上减少了电力成本，每月的电费依然高达 3500 至 4000 元之多。





他说：“目前油价、煤气价格高企，而（食品）包装材料的价格也有所上升。如果升幅持续，我们唯有一直增加产品的售价。”



位于珀斯 Northbridge 的永康鲜肉店。 Source: Supplied / Wing Hong Butcher 但悉尼一家急冻点心食品工厂的企业主则表示，纵使面对成本飙升，工厂实在难以上调产品价格。





他表示，顾客对价格调整“非常敏感”。他说：“如果每件货品售价增加一毫、两毫，可能没太大影响。但只要增幅达到一成，（货品）就不会有人买。”





他表示，随着燃料、工资、电费、借贷利率等成本不断上升，业务的盈利已大幅减少至大约 1-2%。





他指，工厂的电力费用约为每月 9000 澳元，占总成本约 5%。他担心，若电力费用上涨超过一半，将对其业务构成严重影响，更形容“经济会死”。





他坦言：“唐人生意不好做，成本重、利润少，不能随便加价。”





而周立认为，企业可以停用一些较为老旧的电器设备，改为使用能源效益更高的设备。





他说：“我们也会要求雇员更好地管理用电，例如什么时候开灯、开空调，什么时候关闭。”





“这些个人行为，能够好好帮助一门生意去节省电费。”





周立表示，希望政府能想办法减少电费，甚至向企业提供补助以更换一些耗电量较高的电器器材。





他说：“但这些都是暂时性的措施，长远我希望能有更多人来、更多人来旅游或出差，这样才能让我们有更多人流、更多客人来消费。”





悉尼急冻点心食品厂的这位企业主则表示，也希望政府能制定措施控制利率不断上升的民众生活的影响。





他说：“希望政府能作出支援，帮助平民百姓。”





国库部长查默斯（Jim Chalmers）表示明白民众及商界面对的压力，强调政府将考虑推出支援企业的措施。





但面对外界批评政府没有在预算案中作出太多措施降低电力价格，查默斯却坚持这一做法，但同时也表示业内监管机构可能可以作出干预。





自由党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）认为，制定价格上限及向市场提供更多能源供应，是政府可以采取的措施。





她说：“政府有多项杠杆措施可以采用。”



