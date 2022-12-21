圣诞临近油价飙升 全澳数百油泵被揭出油不足

12月初，国际油价暴跌，原油价格下跌逾一成。零售和批发燃料价格正对油价作出反应，因此油价在11月至12月中旬大幅下跌，达到2021年12月以来的最低水平。





但正当司机们认为油价放缓迹象将维持下去之际，部分零售商却已在圣诞节前提高油价，部分地区的无铅汽油已升至近2元的高价。





这与早前各项指标表明今年圣诞节燃油价格将会下降有所不同。





然而，比价网站Compare the Market的福特（Chris Ford）表示，并非所有城市都会出现季节性油价上涨，阿德莱德和珀斯的价格周期更为正常。





福特表示：“大多数城市的价格都在每升1.70元左右，而且还会继续上涨，但阿德莱德和珀斯的价格最低，降至每升1.60元左右。”





但悉尼、布里斯班和墨尔本在圣诞节前将会出现价格上升，专家预料这些地区的油价将平均上涨约0.12澳元，随后在圣诞过后，有望每升降低0.3澳元。





目前，全国最便宜的无铅汽油U91最低价接近1.55澳元，位于西澳。





但同一州内相同类型汽油的差价都相当大，悉尼最贵的加油站同类型燃油比最便宜的加油站价格高出近0.5澳元。



除此之外，作为国家计量研究所（NRMA）年度审计的一部分，该所对全澳近4000间加油站进行抽查，以检查油泵是否正常运行，释出正确数量的燃油。





然而，该项审计发现，数以百计的加油站油泵（6%）出现出油不足的问题，即消费者为没有加到他们车中的燃油买单，涉及金额高达2900万澳元。





研究所发言人库里（Peter Khoury）表示，该报告“很有说服力”，他认为公众有权期望油泵每次都能正常工作，而非仅在大多数时候正常工作。





据悉，每加100澳元的燃油，消费者可能损失0.3至0.9澳元。





库里说，这一现象虽然令人失望，但报告并未表明这些错误是故意造成的。



