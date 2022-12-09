食物成本高企、买不起礼物：圣诞节前澳人最担心的是什么？

要点： 新调查显示，许多澳人担心他们在未来几周内如何养家糊口；

慈善机构救世军的调查发现，在账单急剧上涨的情况下，人们对自己的财务状况感到压力巨大；

消费者监督机构警告说，推动高价格的因素“可能会持续下去”。

许多澳大利亚人担心他们在圣诞节是否能负担得起足够的食物，因为在节日季到来之前，不断上涨的生活成本对他们的腰包造成了沉重打击。





救世军（Salvation Army）说，多次加息加上毁灭性的自然灾害，给已经陷入困境的家庭增加了更大的经济压力。





该慈善机构周五公布的一项对2000多人的调查显示，21%的人担心在未来几周如何养家糊口。





调查发现，与去年相比，一半澳人今年的财务压力更大，因为能源和食品杂货账单急剧上升。



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此前，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）于本周四警告说，许多推动价格高涨和波动的因素“可能会持续下去”。





周五，总理阿尔巴尼斯与各州州长和首席部长们进行线上会晤，预计国家内阁会后将出台一项解决能源价格飞涨的计划。





“我们的电价如此之高并不是澳大利亚人的错。生产成本并没有上涨，”能源部长克里斯·鲍文周四表示。



救世军的调查还发现，大约七分之一的人担心他们的孩子在今年圣诞节收不到礼物。





房租和抵押贷款支付等优先事项已被优先考虑，25%的人不知道他们将如何支付大额商品，约30%的人计划负债以维持本季的开支。





在救世军的客户中，这些数字更糟糕，每100人中有99人说他们担心如何负担今年的圣诞节。





救世军发言人布鲁斯·哈默（Bruce Harmer）说：“这些统计数据清楚地表明，生活成本对全国各地的澳大利亚人造成的可怕影响。”





“我们不希望任何人在这个圣诞节感到孤单。我们鼓励任何需要支持的人积极寻求帮助——这并不可耻。”



