你的房东想要涨租？以下是原因和你的可行对策

澳大利亚许多地方的租金上涨，这给已经在生活成本中挣扎的家庭带来额外压力。





来自Domain 2022年9月租金报告的数据显示，过去一年，澳洲的八个州、领地的首府城市租金都在上涨。





9月份，首府城市的房屋租金同比飙升了12.8%，公寓的租金同比飙升了16.7%。





新南威尔士州租户联盟的高级政策官利奥·帕特森·罗斯（Leo Patterson Ross）告诉SBS新闻：“租房市场的价格正在异常快速上涨。”



2021年，980万户家庭中，有31%（290万户）是租房的，其中大部分（240万户）选择通过私人房东租房。



为什么澳大利亚各地的租金都在上涨？

虽然在新冠大流行期间，澳大利亚部分地区的租金价格出现了跳水，但目前新的需求和供应不足正在推动低空置率，使许多地区的租金攀升至新冠前的水平。



Source: SBS “这都是由低空置率推动的......这就是真正的交易，”Canstar的金融服务集团执行官史蒂夫•米肯贝克尔（Steve Mickenbecker）表示。





“较低的空置率意味着房东可以在提高租金（的情况下）一样找到租户，这是供应和需求驱动的。 因此，在后新冠时代，需求确实推动了租赁市场。”



央行提高现金利率是租金上涨的一个因素吗？

周二，澳大利亚储备银行将现金利率提高到10年来的最高水平，提高了借贷成本，使许多目前正在租房的首次购房者进一步失去了拥有自己住房的前景。但是，这对房租价格有直接的影响吗？





“租金是由你要租的那个地区的空置率所驱动的。这是肯定的，”米肯贝克尔先生表示。



租金是由你要租的那个地区的空置率所驱动的。这是肯定的。 - 史蒂夫•米肯贝克尔, Canstar

“不管因利率上升而导致房东的成本发生什么变化，如果该地区的空置率很低，那么说明房东有机会提高租金，而且他们有可能会这样做。他们的想法是，不管成本有没有上升，租出的房产每周能额外带来100元获利，那么何乐而不为。”





“所以短期来看，是低空置率推动了租金的上涨。”



租金将持续上涨多久，这对租户又意味着什么？

帕特森·罗斯先生说，目前还不清楚租金会持续上涨多久，但家庭已经感受到了压力。





他说：“这非常令人担忧，越来越多的人打电话给我们，担心他们无处可住，担心他们必须有足够的预算才能租到房，以及在合同有效期间的租金（是否）会上涨。”





“所有这些压力加上租金上涨，让人们非常担心，就更别提（房屋的）维修和保养等其他问题了，租客不想让房东对自己不满意然后被驱逐出去，（这意味着他们）还得找新的地方住。”



帕特森·罗斯先生说，目前的租金上涨是不寻常的，因为其 “影响非常广泛”，而不仅仅是那些“总是过得很艰难的人”。





通常在竞争激烈的租房市场上首当其冲的人，包括低收入者、单身人士、有孩子的人和残障人士，“（他们）觉得非常艰难，甚至比以前更艰难，”他说。





“但这也是在这样的背景下，哪怕是那些传统上认为（租房）比较容易的人也发现非常困难，即使有他们有不错的收入和良好的租房记录。”





帕特森·罗斯先生说，打电话给租户联盟的人正 “处于最痛苦的时刻”，“他们通常是有孩子的人，因为他们非常担心如何确保家庭和孩子的安全”。



租户如何应对租金上涨？

米肯贝克尔先生说，如果租房者想住在一个空置率低的地区，他们在很大程度上要听从市场的摆布。





他说：“你可以寻找一个空置率较高的地区，这样你就不会陷入这种压力，前提是如果你能找到一个，而且是一个你想住的且方便的区域的话。”





“除此之外，即使你选择搬到其它区域，你也有可能不得不支付比之前更多的租金。”



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帕特森·罗斯先生说，为了应对租金上涨的影响，“人们能做的并不多”。





“有一些慈善机构和其它财政支持，其中一些是政府支持，特别是围绕为非常低收入的家庭支付新物业的保证金，但真正困难的是，在这样一个不公平和破碎的系统中，没有好的建议，”他说。





“因此，在申请时，他们的应该确保在文书工作上做的尽可能全面，但如果你面对的局面是有100人申请房产，而你不是最富有的人或（对房东或中介来说）最有吸引力的人的话，这往往没有什么意义。”



如果你的房东增加你的租金，你该怎么做？

帕特森·罗斯先生说，租户应该与当地租户联盟或社区法律中心联系，根据自己的具体情况了解不同的法律选项。





他说，随着澳大利亚许多地方对出租房的需求量很大，市场和立法环境为房东和物业经理提供了更大的议价和谈判能力。





房东和租户之间的谈判是第一步，因为房东可以酌情撤销或减少租金上涨的数额。谈判应持续进行并以书面形式记录下来。





帕特森·罗斯先生说，租户也可以选择向相关法庭、专员或当地法院提出申请，对租金上涨提出异议。





但这一途径并不能保证加租会被取消或减少。





- Additional reporting by David Aidone and Biwa Kwan.



