瓦砾堆中获救的初生小狗安抚乌克兰士兵心灵

在乌克兰东部顿涅茨克 （Donetsk)）一场争夺战略重镇巴赫穆特 （Bakhmut)）控制权的战斗中，乌克兰的士兵在前线村庄救出了两只小狗。他们在照顾小狗的过程中得到了安慰和快乐。





自九月起乌克兰重夺这个地方后不久，乌克兰士兵Valeriia和Oleksii开始驻扎在这个地区。他们最近才发现刚出生不久的Black和Red，当时它们才刚能够站起来。





Oleksii说：“当我们开始打扫时，听到有嚎叫声从房子里传出来，它们的母亲离开了。当我们找到它们时，没想太多，就称它们为Red和Black。”





起初，他们要用注射器给小狗喂食，但现在小狗已可享用炖肉和马铃薯的军用口粮。





Oleksii说：“我们从第一天开始就喂饲牠们，Black比较害羞，而Red会到处跑、非常有自信，它将来会成为很棒的狗。”



Valeriia说，他们在每场战斗中都会救出动物，然后会把它们交给“好人家”，还有很多会送到其他军人的家中。





巴赫穆特战斗已进入第七个月，城市被严重炮击的程度近乎第一次世界大战的战区。





巴赫穆特位处于俄罗斯声称拥有的利辛斯克（Lysychansk）和塞维罗多涅茨克（Severodonetsk）之中。俄军欲夺取更多顿巴斯（Donbas）地区，这让此地成为双方交战的重地。





英国国防大臣曾表示，俄军在从北部和南部开展战略攻势后，现正尝试包围巴赫穆特。





国防大臣表示，该区运作价值有限，但“这很有现实可能，对俄罗斯而言，占领巴赫穆特很大程度主要是为了象征意义和政治目的”。





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