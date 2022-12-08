澳大利亚政府发布50页计划以中止自然危机

在两年前进行的一项审查发现澳大利亚的环境法严重失败后，联邦政府公布了要制止澳大利亚自然危机的计划。





环境部长普利贝斯克（ Tanya Plibersek）表示，一套新的法律、一个新的决策机构和监管机构以及具有法律约束力的环境标准将有助于扭转长期且令人震惊的自然环境的恶化。





她发布了一份50页的计划，以回应两年多前提交给前政府的塞缪尔（Graeme Samuel）对《环境保护和生物多样性保护法》的令人震惊的审查结果。





审查发现这些法律不适合使用，认为它们无效、过时并且无法对澳大利亚重要的动物、植物、栖息地和文物古迹起到良好的保护作用。





普利贝斯克宣布，任何会影响到重要自然资产的开发决定都将交由一个独立机构处理，这是一个巨大的转变。





这些决定将由一个新的联邦环境保护机构（Environment Protection Agency）做出，同时它还将充当自然环境监督机构。





保护组织对此举表示欢迎，并说这将有助于从会影响自然的重要决策中去除政治因素。





但他们同时感到惊讶的是，在环境保护机构的监督下，有意愿的州和领地也可以代表联邦进行认证和评估开发项目。



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普利贝斯克再次承诺制定一套经过改革的法律，以新的国家环境规定为基础，明确在这些规定下法律应该达到的结果。





这解决了审查中发现的主要缺陷之一，即现行法律未能明确定义它要实现的目标。





她在布里斯班对记者说：“我们将根据三个基本原则制定我们的立法：明确的环境保护国家标准、改进和加快决策过程以及建立信任和诚信。”





普利贝斯克还表示，更好的区域规划将使申请开发的企业做出更快、更清晰的决策。





她说，昆士兰州将成为第一个进行区域规划的地方，其他州也有兴趣。





她为区域计划展示了一种类似交通灯的系统，这个系统将确定应保护不被开发的地区、谨慎开发或可以快速开发的地区。





她还承诺新系统将减少繁文缛节，并消除不必要的重复工作。





世界自然基金会（WWF）澳大利亚分会表示，对审查迟来的回应是一个良好的开端。





首席保护官洛瑞（ Rachel Lowry ）说：“缺乏执法是《环境保护和生物多样性保护法》最大的失败，因此我们很高兴看到环境保护机构成为政府的核心计划。”





澳大利亚保护基金会对此表示赞同。





澳大利亚保护基金会首席执行官奥沙纳西（Kelly O'Shanassy）说：“我们感到鼓舞的是，普利贝斯克部长打算让新的国家环境保护机构拥有决策权，以阻止对自然保护施加的政治影响。”





自前消费者监督机构负责人塞缪尔教授于2020年10月将他的审查结果交给前莫里森政府以来，已经过去了两年多时间。





他说现行环境保护法案无效、过时，无法为自然带来良好的环境成果。长期积累的问题没有得到全面解决，缺乏与各州和领地的整合，造成澳大利亚最重要的植物、动物和生态系统走上了不可持续的衰退轨迹。





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