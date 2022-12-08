“是时候与世界恢复联系”：中国终于放宽多年严格防疫政策

中国宣布将放宽三年来一直坚持的严格防疫政策，这些政策虽能抑制新冠疫情扩散，却令这一世界第二大经济体步履蹒跚并于近日爆发了示威活动。





当局放宽的防疫政策，包括允许轻症或无症状新冠患者可以居家隔离，同时在国内跨区出行不再需要提供核酸阴性证明。这些防疫新政策意味着中国政府正准备让14亿民众与新冠病毒共存。





尽管中国仍未很大程度地放开疫情限制，但自三年前新冠病毒在武汉市中心开始扩散后，该国终于逐渐“重返世界”，民众也因此感到雀跃。



相关新政于12月7日周三公布，并迅速成为该国社交媒体微博最多人浏览的话题，其中许多网友为能够自由出行而感到高兴，但也有人担心此举会增加感染风险。





一名微博用户写道：“是时候让我们的生活重返正常，以及中国重返世界。”



People walk along Wangfujing St in Beijing. Some citizens have cheered the end of China's tough COVID-19 rules. Source: Getty / China News Service 经济分析师也同样对防疫政策的放松表示欢迎，因为此举能振奋中国下行的经济及货币汇率，也能促进全球金融发展。





资产管理公司Pinpoint Asset Management首席经济师Zhiwei Zhang说：“这一政策改变是向前迈进的一大步，我期望中国将会在不迟于2023年年中完全开放。”



最新的防疫政策是在中国国家主席习近平于12月6日周二主持中央政治局会议后公布的。他认为，中国不遗余力地对抗新冠病毒是他的主要成就之一。





中国数个城市上月底针对过分严苛地防疫措施而爆发示威活动，这是自2012年习近平上台后，公众对其施政不满最强烈的一次。





示威在警方镇压下逐渐平息，中国各地市民开始期待周三公布的防疫政策会有各种放宽措施。





中国国家卫健委在周三公布的防疫新政，很多都涉及个别县市采取的政策。



Epidemic control workers in Beijing waiting to remove medical waste from apartments where COVID-positive people are doing home quarantine. Those with mild or no symptoms will be able to quarantine at home after China relaxed its COVID-19 restrictions. Source: Getty / Kevin Frayer 中国官方对病毒可构成的健康风险，态度也开始软化，这让中国和其它解除防疫措施、与病毒共存的国家更为接近。





官方媒体《北京日报》引述北京中医药大学党委书记谷晓红（Gu Xiaohong）的观点称，2019新冠肺炎应该要更名，以反映出病毒变种和轻症患者可居家疗养的新状况。





但封控措施的放宽却让一些民众，尤其是未接种疫苗的长者，由于对病毒抵抗力弱，而亟需储备更多预防药物。





中国当局表示，近日已警告全国药房不准因药物供应紧张而提高价格。



官媒《北京晚报》报道引述北京市食品药品监督管理局说：“请市民理性采购，按需购买，而非盲目囤货。”





据一名北京市民称，在外国人聚居、大使馆林立、设有不少文娱设施及企业总部的朝阳区，一些预防药物已在药房被抢购一空。





33岁不愿透露全名的张姓教育工作者说：“昨晚药物还有存货，但现在很多都卖光了。”





他说：“防疫措施放宽了，核酸检测站也拆除了，所以正因为现在朝阳区感染病例数仍然高企，还是储备一些药物比较好。”





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