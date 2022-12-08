澳中两国前任与现任大使出席线上研讨会 纪念建交50周年

12月7日下午5点，悉尼科技大学（UTS）澳中关系研究所（ACRI）主办了“澳中建交五十周年”主题线上研讨会，两国现任与前任大使共同与会，回顾两国关系历程并展望未来。





研讨会由ACRI主任劳伦森（James Laurenceson）教授主持，澳大利亚驻华大使格雷厄姆·弗莱彻（Graham Fletcher）、前驻华大使史蒂芬·菲茨杰拉德（Stephen FitzGerald AO）博士、中国驻澳大使肖千、前中国驻澳大使傅莹参与了本届研讨会。





研讨会上，四位大使线上发表讲话，回顾了澳中两国于1972年12月正式建交迄今五十年来的风风雨雨，并就两国关系的发展情况及未来可能走向何方发表了观点。



良好开端：愿携手“将两国关系带回正规”

澳大利亚现任驻华大使弗莱彻首先致辞，回顾了两国从经济合作取得成功，到国际关系方面出现摩擦，再到近期外交回暖的五十年历程，并引用澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）的话，称“若双方明智地处理分歧，发展双边关系不必与维护国家利益相冲突”。





他说：“我们要做的是……在我们可以合作的地方进行合作，在必须为国家利益发声时提出异议。”





“问题需要被认识和解决，如果可能的话，要有进展，但如果没有的话，则要进行管理，使其不会具有破坏性。”





中国驻澳大使肖千表示，两国近几年的紧张双边关系不符合两个国家的利益，但“在双方共同努力下，已有良好的开端”。



“双方同意继续发展我们的全面战略伙伴关系。我们同意推进建设性的合作，同意妥善处理分歧，”他说。





“ 展望未来，中方愿与澳方共同努力……本着相互尊重、互惠互利的精神，改善、维护和发展中澳关系。”



（中方）准备与澳方一起，将两国关系带回正轨。

“两国关系的回暖需要以公众支持为基础”

在两位现任大使致辞后，菲茨杰拉德博士和傅莹女士与劳伦森教授共同开启研讨会环节，就两国关系发表观点，并回答与会人士与媒体的提问。





傅莹指出，21世纪的前20年“见证了中澳全面合作的起飞”，包括自由贸易协定以及越来越多中国学生和游客赴澳，且“两国的相互依存关系在一定程度上促进了澳大利亚新一轮的经济繁荣和中国在全球供应链中的崛起”。





作为“互利共赢的领先范例”，两国在面对地缘政治冲突、全球大流行病、气候变化、金融稳定等全球性挑战时，双边伙伴关系“被严重削弱”。



“从更广泛的角度来看，我们是否从一个长期和平、广泛繁荣的时期，回到了一个分裂、对抗的世界？中国仍然致力于过去的和平发展和国际合作。中国无意强迫澳大利亚选择与任何其他国家对抗。”





傅莹说，中方“不同意大国之间划分世界的想法”，两国在面对全球新局面时，仍应“以长远的眼光看待我们的关系”。





菲茨杰拉德博士补充说，若要“成功地平衡澳中关系”，必须立足于开放的背景叙事——两国关系的回暖需要以公众支持为基础。





“我们的政府现在需要的是一项明确的政策，以改变和告知它向澳大利亚人民发出的信息，并需要积极促进移民社区对我们社会的贡献，强烈和持续地谴责歧视和种族主义，特别是与我们的华人社区有关的歧视和种族主义。”



热点议题：人权关切和台湾问题

在问答环节中，傅莹对澳外长黄英贤对中国新疆人权问题提出的关切发表观点，表示双方都应对两国内政“保持敏感性”。



她认为，澳大利亚对人权问题相当敏感，是因为“这根植于澳大利亚的历史和它自己的经验”。





“我理解这一点。就像中国人对外国干涉非常敏感一样，这也是植根于我们的历史。我们（曾）是半殖民地，我们的历史上有那种创伤，”她说。





“我在澳大利亚的时候，确实关注过澳大利亚国内的人权问题和批评。但我……不认为我比澳大利亚人更了解如何管理他们的国家。”





“当澳大利亚人对中国的国内事务感兴趣时，我也理解。但如果澳大利亚人认为他们有权利对中国指手画脚……我认为，这是不恰当的。这是不受欢迎的。”





她指出，两国应对双方的国内政治方面保有“足够的敏感性，不要走得太远”。





菲茨杰拉德博士在有关台湾的提问方面，重申了对“一个中国原则”的支持，并表示在不干扰与北京双边关系的情况下，澳大利亚是有可能与台湾进行持续交流对话的。



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其它热议话题包括呼吁中方释放澳籍人员成蕾、杨恒均，傅莹对此表示 “希望两国互相尊重对方的司法主权，并让法律来处理”。





研讨会还就亚太区域热点、国际秩序及气候变化等问题进行了讨论。



