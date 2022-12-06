经过三年动态清零 中国未来何去何从？

要点： 有研究中国问题的专家指，有迹象显示越来越多不满是针对中国政府；

反对动态清零政策的示威可能加剧政治不稳；

专家指出，长期强制封控措施已多方面打击中国经济前景。

有专家指出，目前针对中国动态清零政策的抗议可能加剧政治不稳和中国对外的紧张关系，而这政策已经对经济造成长远的损害。





中国民众表现岀罕有的对抗，开始对国家主席习近平自新冠疫情以来一直实施的大规模封控和检疫措施作出抗议。





过去三年，习近平政府虽承诺减少管控的成本及对民众的干扰，但对“清零”政策坚定不移。



专家称抗议活动可能会造成政治不稳和过敏

除了出现过独立抗议的异见人士，像十月在北京四通桥拉起横额抗议有关措施的“四通桥人”（Bridge Man），直至十一月，在中国发生反对清零政策的示威是极罕见的。





但现在却有视频流出，显示有数以千计民众挺身而出反对他们所称的“大白”—— 身穿白色防护装束执行新冠防疫规定的人士。





抗议者通常高举 A4白纸，象征团结一致反对清零措施，被称为“白纸革命”。



Protesters from the A4 Revolution are comparing the movement to the 1989 Tiananmen Square protests and massacre, where pro-democracy students were killed by the Chinese military. Source: AAP / Ng Han Guan/AP 悉尼科技大学 (University of Technology Sydney) 澳中关系学院的贝尔博士 (Dr Corey Bell) 向SBS表示， 很难说中国是否出现越来越多异见，但确实处于“转向”当中。





他说：“初步迹象显示，越来越多的不满矛头直指中央政府，而不是传统以来主要针对的省或地方政府。”





贝尔博士说中国中央政府之前采取“放手的方式”，允许地方和省级政府 “在政策执行方面有许多自由度”。





不过，他指今天由习近平领导的中国是不同的。





贝尔博士说：“习近平透过政府和司法机关打击各个层面的不法行为来树立权威。”





“这可能会造成国家层面的政治不稳定性增加，并可能令政府加强打压抗议活动，又或者随之而被迫调整政策。” 贝尔博士说。





贝尔博士表示，在这情况下，可能令澳大利亚与中国打交道变得“更加困难”。





“如果更多抗议活动针对中国中央政府而不是地方政府，北京可能会对外界的批评和因此而令群众情绪恶化的可能性更加敏感。”



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“换句话说，北京对于公开关注中国人权及其他社会或环境公义问题的外国政府，可能采取更强硬的态度。”





由于官方媒体和网络审查，因此很难对习近平和中国共产党的受支持程度进行准确的民意调查。





然而，有“白纸革命”的抗议者将这次运动与1989年的天安门事件相比。



中国封控对经济的长远影响

澳中关系学院 (ACRI) 主任罗震教授 (Professor James Laurenceson) 表示，封控对中国长远经济发展的影响有三方面。





他说：“第一，因消费停滞，尤其是服务业，经济已变得更不平衡。”





“可是，中国要持续增长有赖于更大程度的国内消费，但刺激经济措施主要针对企业而不是向家庭提供支援，只会令情况变糟。”





其中带动消费的刺激经济措施可以是政府派钱给人民消费和支援本地商户，比如澳大利亚在2020年3月向澳人派发750澳元。



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罗震教授说：“第二，年青人失业率达百分之二十，但同时在职培训和技能培训有所下降。研究显示，长期失业率不会轻易反弹。”





“再者，外资对于在中国投资的风险评估提升，直接投资需要更长远的目光，失而复得并非易事。”





其他专家也认为，北京在刺激经济上可以做得更多，但只要清零政策持续，没有太大理由这样做。





标普全球评级首席亚洲经济师高路易 (Louis Kuijs) 对英国广播公司说：“如果企业不能扩展，或人民不能消费，把钱投入经济没有什么意义。”





此外，中国经济还须面对国内主要的房地产巿场危机。





据房地产研究机构中国指数研究院（China Index Academy）一项私人调查显示，百大房地产发展商在十月份的销售量比一年前缩减了 26.5%。



中国民众未来的健康会怎样？

2016年10月，习近平发表了《“健康中国2030”规划纲要》，宣布公众健康是未来所有经济和社会发展的前提条件。





纲要的五大目标是：人民健康水平持续提升、主要健康风险因素得到有效控制、健康服务能力大幅提升、健康产业规模显著扩大、促进健康的制度体系更加完善。





可是，清零政策意味着数以百万的民众难以走出住宅大厦锻炼身体，而锻炼是《健康中国2030规划纲要》中减少疾病的一个主要政策措施。





纲要也有可能受到中国未能为大部份长者人口施种疫苗而影响。





八十岁及以上的人口当中，三分之二已经注射疫苗，但只有40%接种了加强针。





据报道中国制疫苗与辉瑞和莫德纳疫苗相比效用较低，这被视为一个重大风险。





香港一项Omicron疫情研究显示，注射两针中国科兴疫苗，对减少八十岁及以上人士患新冠重症或死亡只有58%的效用，而辉瑞疫苗对同年龄层则有87%的效用。





卫生专家和经济学家预计，这项政策至少会持续到2023年中期，并可能持续到2024年；与此同时，数以百万计的更年长人士接种疫苗，为此前让大多数访客无法进入中国的管控措施放宽做好准备。





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