“保持照明”：部长们就澳大利亚的能源保障达成“历史性”协议

澳大利亚的能源部长们已经同意建立一个计划，以促进对可再生能源的投资并使电力系统更加可靠。





周四，在布里斯班举行的联邦、州和领地能源部长会议上，部长们就容量投资机制达成一致——旨在无论市场状况如何，都能确保可再生能源的可靠供应。





该计划将为可再生能源提供100亿澳元的投资，费用将由联邦政府承担。





它将向发电商支付备用电力的费用，目的是确保从化石燃料中有序过渡，并激励对可再生能源项目的投资。





能源安全委员会（Energy Security Board）引发了导致新协议的辩论，提出了一种机制的选项，以便在从煤炭和天然气发电厂转向可再生能源的过程中，建立一个基准储能目标。





联邦气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）上周在提交澳大利亚的第一份《气候状况》报告时说，电力容量投资机制将是降低电价的关键。



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释放对清洁可调度能源的投资

能源部长克里斯·鲍文说，该计划将是向前迈出的一大步。





在与全国各地能源部长举行了6个多小时的会议之后，他说：“我们已谈论多次并讨论了很长时间。”





“这是一个明智的、精心设计的机制，它将在澳大利亚各地释放对清洁可调度能源的投资。”





前联盟党政府曾经准备过一项产能工具，但被批评为在延长老化燃煤电厂的使用年限方面做得太过火。





鲍文说，电力容量投资计划将补充州和领地现有的计划。





“我们需要有自主能力。我们需要有计划来处理供应链问题，”他说。





“我们迫切需要在电网中有足够的储存，所以（项目的）标准是非常明确的。”



昆州能源部长相信协议将降低能源价格

虽然关于该计划如何运行的进一步细节尚未公布，但据估计，作为电力容量投资机制的一部分，第一次拍卖将在2023年举行。



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预计作为该计划的一部分，至少将产生6千兆瓦的电力。





昆士兰州能源部长米克·德·布伦尼（Mick de Brenni）表示，该机制的进展是历史性的。





“我们决定做的事可以加速合理的市场改革和对新能源储存和电网的投资，”他说。





“这关系到价格，因为只有当市场由清洁的可再生能源主导时，我们才会看到能源批发价格永久性地下降。”





新南威尔士州部长马特·基恩（Matt Kean）说需要采取这些措施，使能源网络更加可靠。





他说：“我们知道这种过渡会面临巨大的挑战，但需要确保我们在过渡期间仍然保持灯火通明，这一点是没有商量余地的，这正是今天的决定所期望实现的。”



警告：电力价格将进一步上涨

与此同时，消费者权益监督机构发布了一份报告警告，随着零售商数量的减少和全球因素对能源市场的影响，电价将进一步上涨。



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澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）在其最新的全国电力市场报告中说，4月至10月期间，家庭电费每年约会增加300澳元，增幅为 23%。





周四发布的报告称：“有迹象表明电力价格将进一步增加。”





该监督机构警告说，许多家庭支付电费困难，这需要进行改革。





该机构表示：“由于价格预计将保持高位，政府和监管机构需要确保围绕能源可负担性的政策和监管设置继续发展，以更好地保护消费者。”





该报告包括了五项建议，包括监督国家电力市场参与者的合同市场交易，以及改变受监管的零售价格设置。





预计周五的全国内阁会议将讨论各种方案，以减少能源价格上涨给澳大利亚人带来的压力。





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