随着澳大利亚的通货膨胀率达到32年以来的最高值，澳洲家庭的生活成本压力持续高居不下。





在经历了一段时间的“鸡蛋荒”后，居住在中央海岸的华人Claire一家决定尝试鸡蛋的自给自足。





在进行了一系列研究之后，Claire一家选定了最适合他们饲养的鸡种。





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“我们一开始想养比较常见的ISA Brown ——这是比较常见的棕色鸡，一年大约能下300至350个鸡蛋。一般养殖场就养的这种。”





“后来还是想养比较好看的鸡，第一选择是Sussex——这是英国的一个品种，是白色的，有些黑色的羽毛，看起来很漂亮。”





“后来还是决定Golden Laced Wyandotte，它还是挺好看的，金色的底，上面有黑色羽毛”，Claire说，“下蛋的数量还可以，大约一年180至260个。”





Claire说，后院养鸡要避开很多“坑”，比如要单边剪翅，防止鸡飞走。 Credit: Claire



现在，Claire家中养着五只鸡。虽然偶尔家中“鸡飞狗跳”，但也基本实现了鸡蛋自由。





Claire提醒大家，如果想在自家院中养鸡，要注意查询当地议会规定，并应遵守相关的动物权益法规。





“比如，议会是不让在住宅里养公鸡的，因为公鸡会叫，会有噪音。其实母鸡也是会叫的，还是要考虑邻居的想法。”





另外，不同的市议会可能对养鸡有着不同的规定。





“比如住宅不能超过10只，面积基本上是一平方米一只鸡。每追加一只鸡，就要有多一平米的空间。”





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LISTEN TO 华人分享：生活成本高涨，我家通过后院养鸡实现“鸡蛋自由” SBS Chinese 16/11/2022 07:49 Play





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